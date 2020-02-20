Новым коронавирусом Covid-19 заразились более 1000 человек в 26 странах мира.

Об этом сообщили в пресс-центре Всемирной организации здравоохранения.

Сообщается, что по состоянию на 20 февраля в Китае были подтверждены 74 675 случаев заражения новым коронавирусом. 2121 заболевший погиб. Тем не менее, ВОЗ обращает внимание на снижение новых случаев заболевания.

“Данные из Китая продолжают показывать снижение новых случаев. Еще раз, мы воодушевлены этой тенденцией, но сейчас не время для самоуспокоения”, — отметил гендиректор ВОЗ Тедрос Аданом Гебреисус.

За пределами Китая зарегистрировано уже более одной тысячи случаев заболевания.

“За пределами Китая в настоящее время зарегистрировано 1076 случаев заболевания COVID19 в 26 странах с семью смертями”, — добавил Тедрос Аданом Гебреисус.

Напомним, сегодня эвакуированные из охваченного коронавирусом Уханя граждане Украины и иностранцы прибыли в медицинское учреждение “Новые Санжары” в Полтавской области. Автобусы заезжали в санаторий сквозь клубы дыма от покрышек и под крики местных жителей. Митингующие вели себя агрессивно и пытались забросать автобусы камнями. В нескольких автобусах разбили стекло. Вдоль каждого автобуса выстроились ряды нацгвардийцев, которые сопровождали автобусы прямо до ворот санатория.

Между протестующими в Новых Санжарах и правоохранителями были столкновения. В городе находится министр внутренних дел Арсен Аваков. Также туда направляется премьер-министр Алексей Гончарук.