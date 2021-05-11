Всесвітня організація охорони здоров'я (ВООЗ) класифікувала штам коронавірусу, вперше виявлений в Індії в минулому році, як "варіант, що викликає глобальну стурбованість".

Про це повідомляє британська телерадіокомпанія ВВС.

Попередні дослідження показують, що мутація B.1.617 поширюється легше, ніж інші варіанти, і вимагають подальшого вивчення.

За даними ВООЗ, штам вже поширився більш ніж в 30 країнах. Три інших штами з Великобританії, Південної Африки і Бразилії отримали таке ж позначення.

Зазначається, що позначення мутації підвищується від “тої, що представляє інтерес” до “тої, що викликає занепокоєння”, коли вона демонструє свідоцтва виконання хоча б одного з декількох критеріїв, включаючи легку передачу, більш важке захворювання, зниження нейтралізації антитілами або зниження ефективності лікування і вакцинації.

У понеділок Індія повідомила про 366 161 новому зараженні і 3754 смертельні випадки, що нижче рекордних піків. Експерти кажуть, що фактичні цифри можуть бути набагато вище, ніж повідомляє влада.

Уряд Індії заявляє, що є свідчення зв’язку між цим штамом і смертоносною другою хвилею в Індії, але ця кореляція ще не “повністю встановлена”.

Ситуація з COVID-19 в Індії

Станом на 11 травня Індія є другою країною (перша — США) у світі за кількістю виявлених випадків захворювання на коронавірусну інфекцію від початку епідемії.

Особливо важку ситуацію із захворюваністю на коронавірус фіксують останні два місяці. 15 квітня Індія повідомила про рекордні на той час 200 тисяч нових випадків захворювання на COVID-19.

2 травня в Індії було зареєстровано найвищий показник смертності від коронавірусу з початку пандемії – за останні 24 години померли 3 689 осіб. 6 травня в Індії повідомили про 412 тисяч нових випадків зараження та майже 4 тисячі смертей.

Впродовж останніх днів щодня фіксують понад 300 тисяч нових випадків зараження.

30 квітня уряд України прийняв рішення про заборону з 2 травня перетину державного кордону іноземцям з Індії.

1 травня Австралія задля уникнення поширення “індійського” штаму коронавірусу припинила сполучення з Індією і заявила, що громадян, які повертатимуться з цієї країни, штрафуватимуть та ув’язнюватимуть. Владу розкритикували за цей крок, назвавши його расистським і таким, що порушує права людини.

Глобальні та індійські компанії, зокрема Amazon, Intel і Google, допомагають другому за чисельністю населенню у світі боротися з коронавірусом.