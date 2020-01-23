Всемирная организация здравоохранения не считает вспышку коронавируса в Китае глобальной чрезвычайной ситуацией в области здравоохранения.

Об этом сообщает агенство Assotiated Press.

Всемирная организация здравоохранения объявила свое решение о том после того, как независимые эксперты потратили два дня на оценку информации о распространении нововыявленного коронавируса.

ВОЗ определяет глобальную чрезвычайную ситуацию как “чрезвычайное событие”, которое представляет опасность для других стран и требует скоординированных международных действий.

Объявление глобальной чрезвычайной ситуации может побудить иностранные правительства ограничить поездки и торговлю в пострадавшие страны. Поэтому решение о том, является ли вспышка международным кризисом, может быть политически чревато.

Предыдущие глобальные чрезвычайные ситуации были объявлены для появления вируса Зика в Северной и Южной Америке, пандемии свиного гриппа и полиомиелита. В то же время в 2014 году ВОЗ отказалась объявить разрушительную эпидемию лихорадки Эбола в Западной Африке глобальной чрезвычайной ситуацией, поскольку она опасалась, что это сообщение вызовет опасения у Гвинеи, Либерии и Сьерра-Леоне.

Как сообщалось ранее, в декабре в Китае была зафиксирована вспышка пневмонии, вызванной новым коронавирусом. Впервые вирус был обнаружен в городе Ухань. Позднее Ухань и расположенный в 80-ти километрах от него густонаселенный город Хаунган были закрыты на карантин. По состоянию на 23 января известно о 18 жертвах китайского нетипичного коронавируса и более 500 заболевших.

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