Как сообщалось ранее, 6 февраля стало известно, что медик из китайского города Ухань Ли Вэньлянь был одним из восьми врачей, которые первыми диагностировали заболевание новым коронавирусом, был инфицирован и находился в крайне тяжелом состоянии.
Он пережил как минимум одну остановку сердца, после чего медикам удалось вернуть его к жизни с помощью экстракорпоральной мембранной оксигенации (метод насыщения крови кислородом при развитии тяжёлой острой дыхательной недостаточности). Около 19 часов (2:58 по местному времени) он скончался.
Chinese doctor #LiWenliang, one of the eight "whistleblowers" who tried to warn other medics of the coronavirus outbreak but were reprimanded by local police, died from #coronavirus at 2:58 am Friday, the hospital where he received treatment announced. https://t.co/eCrNha7Nn1 pic.twitter.com/WYwDxZFBej
— Global Times (@globaltimesnews) February 6, 2020
По информации издания, Ли Вэньлянь и восемь его коллег пытались предупредить местные власти о грядущей эпидемии коронавируса, однако получили выговор местной полиции.
Как известно, в декабре в Китае была зафиксирована вспышка пневмонии, вызванной новым коронавирусом. Впервые вирус был обнаружен в городе Ухань.
Ранее #Буквы рассказывали, что такое коронавирусы, насколько они опасны, что рекомендует делать МОЗ, чтобы обезопасить себя, а также о том, каковы симптомы опасного заболевания.
- По состоянию на утро 5 февраля число зараженных коронавирусом из Китая 2019-nCov возросло до 24 тысяч 503 человек. За сутки из-за осложнений заболевания умерли 65 человек.
- Всемирная организация здравоохранения объявила чрезвычайное положение международного уровня из-за распространения коронавируса из Китая.
- В Китае новый атипичный коронавирус обнаружили у ребенка в возрасте 30 часов от рождения.