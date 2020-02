Как сообщалось ранее, 6 февраля стало известно, что медик из китайского города Ухань Ли Вэньлянь был одним из восьми врачей, которые первыми диагностировали заболевание новым коронавирусом, был инфицирован и находился в крайне тяжелом состоянии.

Он пережил как минимум одну остановку сердца, после чего медикам удалось вернуть его к жизни с помощью экстракорпоральной мембранной оксигенации (метод насыщения крови кислородом при развитии тяжёлой острой дыхательной недостаточности). Около 19 часов (2:58 по местному времени) он скончался.

Chinese doctor #LiWenliang, one of the eight "whistleblowers" who tried to warn other medics of the coronavirus outbreak but were reprimanded by local police, died from #coronavirus at 2:58 am Friday, the hospital where he received treatment announced. https://t.co/eCrNha7Nn1 pic.twitter.com/WYwDxZFBej

— Global Times (@globaltimesnews) February 6, 2020