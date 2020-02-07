Об этом сообщает китайская газета Global Times. 

Как сообщалось ранее, 6 февраля стало известно, что медик из китайского города Ухань Ли Вэньлянь был одним из восьми врачей, которые первыми диагностировали заболевание новым коронавирусом, был инфицирован и находился в крайне тяжелом состоянии.

Он пережил как минимум одну остановку сердца, после чего медикам удалось вернуть его к жизни с помощью экстракорпоральной мембранной оксигенации (метод насыщения крови кислородом при развитии тяжёлой острой дыхательной недостаточности). Около 19 часов (2:58 по местному времени) он скончался.

По информации издания, Ли Вэньлянь и восемь его коллег пытались предупредить местные власти о грядущей эпидемии коронавируса, однако получили выговор местной полиции.

Как известно, в декабре в Китае была зафиксирована вспышка пневмонии, вызванной новым коронавирусом. Впервые вирус был обнаружен в городе Ухань.

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