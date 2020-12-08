Сегодня утром сторонники политсилы "Оппозиционная платформа – За життя" устроили под зданием Кабинета Министров акцию протеста против сотрудничества с Международным валютным фондом (МВФ).

Об этом сообщает корреспондент #Букв.

Участники акции принесли с собой флаги с символикой ОПЗЖ, а также фальшивые доллары, которые разбрасывали на тротуаре.

Кроме того, они держали плакаты с различными лозунгами: “Хватит вешать кредиты”, “Я не беру деньги в долг!”, “Когда ждать коллекторов?”, “Зеленский, хватит продавать украинцев” и другие.

В акции участвовали и нардепы от ОПЗЖ, в частности, сопредседатель этой политсилы Вадим Рабинович.

Протестующие требовали от Правительства не брать кредиты у МВФ.

Стоит отметить, что в комментарии #Буквам один из участников акции заявил, что не знает, против чего протестуют присутствующие, и пришел под здание Кабмина “подышать свежим воздухом”.