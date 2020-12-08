Об этом сообщает корреспондент #Букв.
Участники акции принесли с собой флаги с символикой ОПЗЖ, а также фальшивые доллары, которые разбрасывали на тротуаре.
Кроме того, они держали плакаты с различными лозунгами: “Хватит вешать кредиты”, “Я не беру деньги в долг!”, “Когда ждать коллекторов?”, “Зеленский, хватит продавать украинцев” и другие.
В акции участвовали и нардепы от ОПЗЖ, в частности, сопредседатель этой политсилы Вадим Рабинович.
Протестующие требовали от Правительства не брать кредиты у МВФ.
Стоит отметить, что в комментарии #Буквам один из участников акции заявил, что не знает, против чего протестуют присутствующие, и пришел под здание Кабмина “подышать свежим воздухом”.
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