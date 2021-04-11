После того, как у населенного пункта Шумы Донецкой области погибли четверо украинских военных, президент Украины Владимир Зеленский пытался поговорить с главой России Владимиром Путиным.

Об этом заявил в интервью “Радио Свобода” Алексей Арестович – советник украинской делегации в Трехсторонней контактной группе и советник главы Офиса президента Андрея Ермака.

По словам Арестовича, разговор не состоялся, потому что “Путин отказал”.

“После 26 марта, когда погибли сразу 4 военнослужащих и двое были ранены, президент Зеленский пытался провести консультации со всеми лидерами, учитывая Путина. Насколько я знаю, хотя это более высокий уровень, чем мой, удалось – надо уточнить у прессслужбы президента – провести переговоры с Макроном и Меркель. Путин отказал. И на следующий день было соответствующее заявление, что мы не видим, о чем говорить”, – отметил Арестович.

Комментируя переговоры Путина с Меркель и Макроном, он обратил внимание на то, что по их результатам были обнародованы “очень разные заявления”.

“Помните, Макрон, Меркель и Путин выдают на следующий день три очень разных заявления. Французское и немецкое радикально отличаются от российского. Они совпадают фактически только по одному пункту – продолжение консультаций на уровне политических советников. То есть сейчас главный центр принятия решений, договоренностей – это как раз уровень политических советников”, – заявил Арестович

(На видео – с 20:40)

Ранее о том, что РФ отказалась провести переговоры лидеров “нормандской четверки”, о которых украинская сторона просила после эскалации на Донбассе, заявлял в интервью изданию LB.ua и заместитель руководителя Офиса президента Игорь Жовква.

Он отметил, что сейчас планируются переговоры между президентом Украины Владимиром Зеленским, канцлером Германии Ангелой Меркель и президентом Франции Эммануэлем Макроном.

“Как только произошло обострение на фронте, мы сразу попросили переговоры со всеми тремя представителями “нормандской четверки”. Кремль отказался. Сейчас, повторюсь, планируется разговор с лидерами Германии и Франции”, – отметил Жовква.

Он добавил, что не хочет проведения саммита лидеров “нормандской четверки” “конкретно одна страна” – Россия.

“Ибо когда сидят лидеры вчетвером, то все слышат позицию друг друга. На таких саммитах нас открыто поддерживают лидеры Германии и Франции. Президенту РФ это не очень приятно слушать. Кроме того, России нечего сказать. Россия не выполнила ни одной из договоренностей Парижского саммита, кроме организации режима прекращения огня. Но и здесь мы видим, что он постоянно нарушается”, – заявил Жовква.