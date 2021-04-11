Об этом заявил в интервью “Радио Свобода” Алексей Арестович – советник украинской делегации в Трехсторонней контактной группе и советник главы Офиса президента Андрея Ермака.
По словам Арестовича, разговор не состоялся, потому что “Путин отказал”.
“После 26 марта, когда погибли сразу 4 военнослужащих и двое были ранены, президент Зеленский пытался провести консультации со всеми лидерами, учитывая Путина. Насколько я знаю, хотя это более высокий уровень, чем мой, удалось – надо уточнить у прессслужбы президента – провести переговоры с Макроном и Меркель. Путин отказал. И на следующий день было соответствующее заявление, что мы не видим, о чем говорить”, – отметил Арестович.
Комментируя переговоры Путина с Меркель и Макроном, он обратил внимание на то, что по их результатам были обнародованы “очень разные заявления”.
“Помните, Макрон, Меркель и Путин выдают на следующий день три очень разных заявления. Французское и немецкое радикально отличаются от российского. Они совпадают фактически только по одному пункту – продолжение консультаций на уровне политических советников. То есть сейчас главный центр принятия решений, договоренностей – это как раз уровень политических советников”, – заявил Арестович
(На видео – с 20:40)
Ранее о том, что РФ отказалась провести переговоры лидеров “нормандской четверки”, о которых украинская сторона просила после эскалации на Донбассе, заявлял в интервью изданию LB.ua и заместитель руководителя Офиса президента Игорь Жовква.
Он отметил, что сейчас планируются переговоры между президентом Украины Владимиром Зеленским, канцлером Германии Ангелой Меркель и президентом Франции Эммануэлем Макроном.
“Как только произошло обострение на фронте, мы сразу попросили переговоры со всеми тремя представителями “нормандской четверки”. Кремль отказался. Сейчас, повторюсь, планируется разговор с лидерами Германии и Франции”, – отметил Жовква.
Он добавил, что не хочет проведения саммита лидеров “нормандской четверки” “конкретно одна страна” – Россия.
“Ибо когда сидят лидеры вчетвером, то все слышат позицию друг друга. На таких саммитах нас открыто поддерживают лидеры Германии и Франции. Президенту РФ это не очень приятно слушать. Кроме того, России нечего сказать. Россия не выполнила ни одной из договоренностей Парижского саммита, кроме организации режима прекращения огня. Но и здесь мы видим, что он постоянно нарушается”, – заявил Жовква.
- В пятницу, 26 марта, вооруженные формирования Российской Федерации осуществили обстрел позиций Вооруженных сил Украины, в результате чего четверо воинов погибли, еще двое были ранены.
- 30 марта Верховная Рада Украины на внеочередном заседании приняла заявление по эскалации российско-украинского вооруженного конфликта на Донбассе.
- 1 апреля в Главном управлении разведки Министерства обороны Украины сообщили, что Российская Федерация готова к широкомасштабным провокациям на Донбассе, в том числе к продвижению своих войск вглубь территории Украины. Перед этим начальник Генерального штаба, главнокомандующий Вооруженными силами Украины Руслан Хомчак сообщил, что Россия наращивает войска вблизи государственной границы Украины (в том числе и под видом подготовки к учениям “Запад-2021”, которые будут проводиться совместно с Беларусью в сентябре).
- Европейское командование вооруженных сил Соединенных Штатов Америки (EUCOM) привело в максимальную боеготовность армию в связи со стягиванием вооружения России к границе Украины и эскалации конфликта на Донбассе.
- В пятницу, 2 апреля, президент США Джо Байден и президент Украины Владимир Зеленский провели первый телефонный разговор. Байден подтвердил непоколебимую поддержку США суверенитета и территориальной целостности Украины в условиях непрерывной агрессии России на Донбассе и в Крыму.