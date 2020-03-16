Об этом шла речь в видеообращении, опубликованном на сайте Главы государства.

Сегодня вечером состоится заседание Правительства. Накануне заседания Кабмина Президент Украины Владимир Зеленский выступил с видеообращением, в котором призвал ужесточить карантин в стране.

В частности, Глава государства просит ограничить проведение массовых мероприятий с участием более 10 человек, включая церковные обряды.

“Запретить массовые мероприятия с участием более 10 человек, включая обряды и церемонии”, — сказал Зеленский.

Также президент призвал лидеров церквей отнестись к этому с пониманием.

“Лидеров всех церквей я очень прошу с пониманием отнестись к этой ситуации, когда есть угроза человеческому здоровью и жизни”, — добавил Зеленский.

Ранее сообщалось, что архиерей Православной церкви Украины Дмитрий Рудюк назвал отсутствием веры и богохульством отказ от традиционной формы причастия — из одной ложки. В то же время Рудюк добавил, что других советов медиков по поводу чистоты и гигиены церкви просят придерживаться.

Папа Римский накануне впервые провел воскресную проповедь в формате онлайн-трансляции из-за угрозы распространения коронавируса. Все утренние богослужения также теперь транслируются онлайн. 