Президент Украины Владимир Зеленский призывает Кабинет Министров запретить массовые мероприятия с участием более чем 10 человек.

Об этом шла речь в видеообращении, опубликованном на сайте Главы государства.

Сегодня вечером состоится заседание Правительства. Накануне заседания Кабмина Президент Украины Владимир Зеленский выступил с видеообращением, в котором призвал ужесточить карантин в стране.

В частности, Глава государства просит ограничить проведение массовых мероприятий с участием более 10 человек, включая церковные обряды.

“Запретить массовые мероприятия с участием более 10 человек, включая обряды и церемонии”, — сказал Зеленский.

Также президент призвал лидеров церквей отнестись к этому с пониманием.

“Лидеров всех церквей я очень прошу с пониманием отнестись к этой ситуации, когда есть угроза человеческому здоровью и жизни”, — добавил Зеленский.

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Папа Римский накануне впервые провел воскресную проповедь в формате онлайн-трансляции из-за угрозы распространения коронавируса. Все утренние богослужения также теперь транслируются онлайн.