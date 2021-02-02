Министерство охраны здоровья Украины может изменить национальный план вакцинации против коронавируса COVID-19, чтобы президент Владимир Зеленский и премьер-министр Денис Шмыгаль одними из первых получили прививки.

Об этом в эфире “Сниданок с 1+1” сообщил министр охраны здоровья Максим Степанов.

Он объяснил, что Зеленский готов своим примером показать, что прививки – это безопасно.

“Владимир Зеленский и сам, в том числе, чтобы увеличить процент людей, которые будут вакцинироваться, что собственным опытом, он полностью готов к вакцинации и хочет это делать, чтобы люди увидели, что это безопасно”, – сказал министр.

На уточняющий вопрос, так Зеленский готов делать прививку или будет ее делать, Степанов сказал:

“Будет-будет […] Нам надо будет внести изменения в наш план вакцинации, чтобы и Зеленский, и я, и премьер-министр могли вакцинироваться, потому что он не предусматривает органов власти. Я думаю, что мы внесем такие изменения, для того, чтобы повысить доверие к вакцинации”.

(На видео с 13:40)

Отметим, что ранее главный санитарный врач Виктор Ляшко заявлял, что первыми вакцинироваться будут медицинские работники.

Кроме того, Зеленский в ноябре переболел COVID-19, а врач-генетик Александр Коляда в комментарии #Буквам рассказывал, что людям, которые недавно переболели коронавирусом, вакцинироваться не нужно.

В свою очередь, Шмыгаль уверял, что первую партию вакцин получат врачи, работающие на передовой борьбы с COVID-19. Сам он собирался вакцинироваться за свой счет во вторую или третью очередь, когда официально зарегистрированная вакцина поступит в клиники.

Напомним, что в феврале Украина получит 117 000 доз м-РНК вакцины от Pfizer-BioNTech американского производства. Также ожидается поступление от 2,2 до 3,7 млн доз вакцины AstraZeneca/Oxford.