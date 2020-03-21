Супругу народного депутата от группы "Довира" Сергея Шахова, у которой был диагностирован коронавирус COVID-19, также забрали в больницу.

Об этом сообщают #Буквы со ссылкой на источники.

Жена народного избранника была доставлена в Александровскую клиническую больницу в Киеве (как и сам Сергей Шахов).

Как известно, нардеп недавно вернулся из-за границы, после чего у него обнаружили коронавирус COVID-19. Вирус был обнаружен и у его супруги. Оба они находились в изоляции. Их состояние врачи оценивали как средней тяжести.

Сегодня Шахов сообщил, что у него обнаружили пневмонию и госпитализировали в Александровскую больницу.

До самоизоляции Шахов успел посетить заседание парламентского комитета по вопросам экологической политики.

Таким образом он контактировал с другими депутатами и сотрудниками Верховной Рады.

В связи с этим члены указанного комитета решили уйти на самоизоляцию на 14 дней.

Стоит отметить, что Шахов не посещал заседания согласительного совета в понедельник, 16 марта, и пленарное заседание Верховной Рады во вторник, 17 марта.