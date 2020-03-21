Об этом сообщают #Буквы со ссылкой на источники.
Жена народного избранника была доставлена в Александровскую клиническую больницу в Киеве (как и сам Сергей Шахов).
Как известно, нардеп недавно вернулся из-за границы, после чего у него обнаружили коронавирус COVID-19. Вирус был обнаружен и у его супруги. Оба они находились в изоляции. Их состояние врачи оценивали как средней тяжести.
Сегодня Шахов сообщил, что у него обнаружили пневмонию и госпитализировали в Александровскую больницу.
До самоизоляции Шахов успел посетить заседание парламентского комитета по вопросам экологической политики.
Таким образом он контактировал с другими депутатами и сотрудниками Верховной Рады.
В связи с этим члены указанного комитета решили уйти на самоизоляцию на 14 дней.
Стоит отметить, что Шахов не посещал заседания согласительного совета в понедельник, 16 марта, и пленарное заседание Верховной Рады во вторник, 17 марта.
- Народный депутат от группы “Довира” Сергей Шахов, у которого подтвердили коронавирус, мог контактировать с 12 коллегами во время заседания комитета Верховной Рады Украины по вопросам экологической политики и использования природных ресурсов.
- Спикер Верховной Рады Украины Дмитрий Разумков и первый вице-спикер Руслан Стефанчук сдали анализ на наличие коронавируса COVID-19. Результаты были отрицательными.