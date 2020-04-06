Государственное бюро расследований работает без директора четвертый месяц. За это время в руководстве структуры оказался адвокат Виктора Януковича, прокуратура отдала ему дела Майдана, бывший президент Петр Порошенко несколько раз сходил на допросы, а временная исполняющая обязанности главы Держбюро успела стать генеральным прокурором. Конкурсная комиссия, которая должна назначить директора ГБР, до сих пор не создана. Почему так произошло - разбирались Буквы.

В конце прошлого года Верховная Рада начала перезагрузку Государственного бюро расследований. 250 народных депутатов 3 декабря проголосовали за специальный закон, который досрочно прекращал полномочия тогдашнего директора ГБР Романа Трубы, а также вносил ряд изменений в украинское законодательство.

В частности, Госбюро превращалось из органа власти в правоохранительный орган. Также глава структуры получал обязательства ежегодно отчитываться перед парламентом о своей работе. Если нардепы признают деятельность директора неудовлетворительной – его увольняет президент. Едва ли не самое главное изменение касается заместителей: если раньше их выбирали на одном конкурсе с головой ГБР, то теперь директор сам будет формировать конкурсные комиссии и назначать себе помощников.

Фактически, Госбюро расследований превратилось из коллегиального ведомства в правоохранительный орган с единоличным управлением. Также закон, поддержанный депутатами, предусматривал назначение временно исполняющего обязанности директора, который имеет все полномочия председателя ГБР. Он должен работать до тех пор, пока конкурсная комиссия, которую формируют президент, Кабинет министров и парламент, назначит постоянного руководителя этого правоохранительного органа.

Увольнение, конкурсы, скандалы

Стоит отметить, что президент Владимир Зеленский определил законопроект 2116, который позволял перезапустить ГБР, как неотложный. Депутаты проголосовали его в первом чтении еще в октябре. И в тот момент речь об увольнении Романа Трубы с должности еще не шла. Однако уже 3 декабря ситуация изменилась и директора Держбюро решили заменить. По слухам, которые ходили тогда в кулуарах парламента, на Банковой были недовольны продвижением в «делах Порошенко».

Еще одна причина, на этот раз публичная – скомпрометированность уже бывшего главы ведомства. Ведь в конце ноября Труба стал фигурантом громкого скандала: в сеть попали аудиозаписи из его кабинета, на которых зафиксировано, как якобы директор Государственного бюро расследований обсуждает ход некоторых расследований с третьими лицами. В частности, он якобы говорил с уже бывшим главой Офиса президента Андреем Богданом относительно вызовов Петра Порошенко на допросы.

Поэтому Трубу уволили. Однако президент не спешил с подписанием проекта закона – это произошло до 24 декабря. За несколько дней, 27 декабря, Зеленский назначил временно исполняющего обязанности директора Госбюро – ею стала Ирина Венедиктова, №3 в списке партии «Слуга народа». Она била советником Зеленского по судебной реформе. На следующий день после указа президента Венедиктова вступила в должность. И тогда же, 28 декабря, объявила конкурс на должности первого заместителя и заместителя. Произошел первый скандал. Ведь общественность узнала о конкурсе только 1 января. Также оказалось, что сроки, в течение которых желающие могут податься на вакантные должности, довольно сжатые: все документы, необходимые для прохождения конкурса, нужно было занести в ГБР до 3 января лично. Второй скандал был связан с тогда еще кандидатом на должность первого заместителя и.о. директора Держбюро – адвокатом Виктора Януковича Александром Бабиковым.

Примерно в то же время, когда Зеленский назначал Венедиктову на должность, в ряде СМИ появились новости о том, что господин Бабиков уже назначен на должность, однако эту информацию опровергли. Между тем, по данным Bihus.Info, адвокат Януковича впервые якобы появился в ГБР вместе с госпожой Венедиктов 28 декабря. И в этот же день приостановил свою адвокатскую деятельность. До этого он работал в компании AverLex, которая защищает интересы Януковича в судах. Наконец, Бабиков таки попал в высокое кресло, повлекшее недовольство семей Небесной сотни. Первый заместитель и.о. директора ГБР был вынужден выйти на пресс-конференцию, во время которой отрицал какую-либо причастность к защите Януковича, опубликованные в СМИ документы поставил под сомнение, а свое участие в судебных заседаниях объяснил тем, что был «молодым адвокатом, которому был нужен опыт» .

Госпожа Венедиктова, тем временем, записала видеообращение, в котором назвала недовольство назначением Бабикова проплаченной кампанией. И связала ее с определенными политиками. Можно предположить, что здесь речь шла о делах по Петру Порошенко, который за это время несколько раз приходил в ГБР на допросы под аккомпанемент протестов, на которые собирались сторонники пятого президента Украины.

17 марта Ирину Венедиктову назначили генеральным прокурором Украины. И, соответственно, она уволилась с должности и.о. директора ГБР. Хотя и это назначение не обошлось без критики. Так, представители «Европейской солидарности» заявили, что Венедиктова превратила Госбюро расследований в репрессивный орган. А депутаты от партии «Голос» напомнили, что в свое время Ирина Валентиновна завалила тест на должность судьи Верховного суда, не набрав необходимого количества баллов (2016 Венедиктова на конкурсе в Верховный суд набрала 118 баллов – ниже необходимого минимума, по информации ВВС Украины, нынешняя руководительница генпрокуратуры не смогла пройти практическое задание по специальности «Гражданское право и процесс» – ред.). На эти замечания Венедиктова посоветовала депутатам поинтересоваться на каком этапе и почему она оставила конкурс.

После освобождения Ирины Венедиктовой встал вопрос о назначении нового исполняющего обязанности директора ГБР. По действующему закону, им должен был стать уже упомянутый адвокат Виктора Януковича Александр Бабиков. Ведь согласно части 4 статьи 12 закона о Государственном бюро расследований, в случае увольнения «полномочия директора Государственного бюро расследований в течение 60 дней исполняет его первый заместитель, а в дальнейшем – поочередно каждый из заместителей и снова первый заместитель с ротацией каждые 60 дней до тех пор, пока не будет назначен новый Директор Государственного бюро расследований ». И сейчас именно Бабиков является первым заместителем председателя Госбюро. Впрочем, в ГБР решили иначе и и.о. директора стал заместитель Венедиктовой Александр Соколов.

Конкурс на карантине

Согласно изменениям в законодательство, перезапуская Государственное бюро расследований Офис президента, Кабинет министров и Верховная Рада должны сформировать конкурсную комиссию для избрания нового директора. Также были установлены предельные сроки – не позднее 60 дней с дня увольнения Романа Трубы, то есть от 27 декабря. В то же время, в законе говорится, что Рада и Кабмин должны определиться со своими представителями в течение 30 дней с момента увольнения директора ГБР.

Сама комиссия должна быть сформирована из девяти человек – по три представителя от ОП, Кабмина и парламента. Владимир Зеленский определился со своими кандидатами еще летом прошлого года. Ими стали Оксана Кваша – научный сотрудник Института государства и права имени Корецкого, Александр Костенко – заведующий отделом проблем уголовного права, криминологии и судоустройства Института государства и права им. Корецкого, Виктор Кошиц – преподаватель профессиональной этики Института спецподготовки Национальной академии прокуратуры Украины. С делегатами от правительства и ВРУ ситуация оказалась несколько сложнее.

Кабинет министров должен делегировать в конкурсную комиссию представителей международных организаций, с которыми Украина сотрудничает в сфере предотвращения и противодействия коррупции. Однако эти кандидатуры так и не подали.

Верховная Рада, между тем, должна была дать своих представителей в конкурсной комиссии до начала февраля, но не справилась с этой задачей. Комитет Рады по вопросам правоохранительной деятельности только 12 февраля определился со своими кандидатами. Ими стали кандидаты, представленные партией «Слуга народа»: Юрий Пономаренко, декан заочного факультета Национального юридического университета имени Ярослава Мудрого, Юлия Яцык и Владлен Неклюдов, самовыдвиженцы от «Слуги народа».

«Процедура описана в законе. И там есть четкий дедлайн формирования комиссии – в течение 60 дней с 27 декабря. Это прямое требование. Кабмин должен назначать международников, но, по моей информации, международники ждали, пока своих кандидатов назначит парламент, чтобы не быть в случае чего простой ширмой. Рада же должна назначить своих кандидатов до 27 января – до этой даты кандидатуры должны проголосовать в зале заседаний. Однако этого не произошло», – рассказал в комментарии «Буквам»первый заместитель председателя комитета по вопросам правоохранительной деятельности, депутат партии «Голос» Андрей Осадчук.

Он добавил: международные организации, которые должны были делегировать своих кандидатов от Кабинета министров, требовали, чтобы среди членов конкурсной комиссии не было депутатов Верховной Рады. «Ведь это опосредованный конфликт интересов. Была сложная дискуссия в комитете, между группами «Слуги» произошел конфликт. В конце концов, их фракция вообще не подала кандидатов. Если честно, это выглядело как саботаж процесса. А потом странным образом представители «Слуги народа» начали сами себя выдвигать», – добавляет Осадчук.

Однако проголосовать кандидатуры, которые согласовали на профильном комитете, парламент не успел – ведь началось рассмотрение поправок в закон о рынке земли. Согласно процедуре, депутаты не могли прервать этот процесс для рассмотрения других вопросов. Уже 17 марта народные избранники решили уйти на карантин: не собираться в здании Рады и работать в комитетах. Поэтому сроки, отведенные законом для формирования конкурсной комиссии пропущены. Однако в «Слуге народа» не видят в этом проблемы.

«Конкурсную комиссию для избрания директора ГБР не смогли сформировать вовремя, поскольку никто не ожидал такие чрезвычайные обстоятельства в стране. Думаю, когда карантин завершится и парламент начнет работать в обычном режиме, народные депутаты вернутся к этому вопросу. Как по мне, то назначение кандидатов не в сроки, отведенные законом, не смогут повлиять на процесс отбора. Поскольку подобные прецеденты уже были: вспомните первый конкурс, когда запускали ГБР, и как Верховная Рада не смогла вовремя назначить людей », – рассказал «Буквам»председатель комитета по вопросам правоохранительной деятельности, депутат «Слуги народа» Денис Монастырский.

Он также отметил, что международные организации действительно выразили два пожелания относительно конкурса: отсутствие в комиссии народных депутатов и назначение своих кандидатов после парламента.

«Если президент определился со своими кандидатами еще прошлым летом, то Кабмин зависит от международных партнеров. А они, в свою очередь, выразили пожелание назначить своих представителей после того, как своих кандидатов в комиссию назначит Верховная Рада. Да, международные партнеры действительно предлагали, чтобы членами конкурсной комиссии от парламента не были народные депутаты. И моя личная позиция такая же. Поскольку по собственному опыту скажу, что эта работа отнимает большое количество времени и требует определенных профессиональных знаний (Денис Монастырский был членом конкурсной комиссии, которая выбирала первого директора ГБР – ред.). Профильный комитет Рады в результате рекомендовал назначить не политика и двух своих коллег-депутатов», – отметил Монастырский.

Члены профильного комитета Рады рассматривали 17 кандидатур, среди которых, в частности, и нардепы Сергей Власенко, Илья Кива, Григорий Мамка, Сергей Алексеев, адвокат Евгения Закревская и другие, но они набрали меньше голосов на рейтинговом голосовании.

Сейчас также есть вопрос, когда именно депутаты смогут утвердить своих представителей в конкурсной комиссии. Ведь, как уверяют собеседники «Букв» в парламенте, среди «Слуг» не все могут поддержать предложенные кандидатуры, поскольку они якобы расходятся с официальной позицией фракции.

Более того, пока точно не известно, когда нардепы смогут вернуться к привычному ритму заседаний, во время которых можно рассмотреть этот вопрос. Теоретически, это можно было бы сделать во время внеочередного собрания парламента, которые, очевидно, еще будут во время карантина.

Но в разговоре с «Буквами» часть депутатов отметила, что в условиях карантина вопрос назначения директора Государственного бюро расследований не является приоритетным, поскольку есть более «насущные проблемы». Также сложно спрогнозировать, подадут своих кандидатов международники. Ведь теоретически их могут не удовлетворить кандидатуры от парламента.

Более того, вероятно по завершению карантина отдельные политические партии попытаются подать новый проект закона, который мог бы продолжить или восстановить сроки, в течение которых должна собраться конкурсная комиссия. Таким образом можно говорить, что при оптимистическом сценарии ГБР получит своего директора где-то во второй половине этого года. В худшем случае процесс отбора кандидатов может затянуться до следующей зимы.