Верховная Рада Украины во второй раз не поддержала назначение Юрия Витренко на должность первого вице-премьер-министра энергетики. На этот раз его кандидатура набрала лишь 204 голоса, хотя президент Зеленский и предупредил фракцию, что у него других кандидатов нет.

О том, что Витренко рассматривают на должность вице-премьера (с прицелом, что уж греха таить, на должность главы правительства) стало известно 16 декабря. Но на следующий же день эту кандидатуру провалил профильный комитет, а затем и парламентский зал. Тогда Витренко получил лишь 186 голосов в свою пользу. Голосов не дали группа Павлюка, группа Богдана и спикер Дмитрий Разумков.

Впрочем, несмотря на такое решение Рады 21 декабря Витренко назначили и.о. министра энергетики. Но в этом статусе по новому закону Витренко может работать не более месяца.

Впрочем, и он оказался для и.о. министра бурным – протесты украинцев с блокировкой дорог против увеличения цен на газ, проблемы с углем на ТЭЦ, и все это на фоне морозов около 20 градусов.

На фоне этого Витренко рискнул заявить, что Украина может вернуться к покупке газа в России, но у независимых поставщиков, а также предложить возвращение к фиксированной цене на газ.

Последнее решение было представлено командой Зеленского с пафосом равным построению Ноева ковчега, хотя проблему высоких платежек оно решило лишь частично и только для части населения.

Работать в статусе и.о. Витренко было не очень комфортно и он это признал в интервью газете «День». По его словам, с одной стороны есть много обязанностей и.о., но нет полномочий, например, подписывать приказы министерства.

«Также есть ограничения кадровые, что я могу делать. Честно говоря, иногда это приводит к плохим последствиям. Например, во Львовской области есть шахта «Надежда». У нас есть средства для ее финансирования, предусмотренные госбюджетом. Но я не могу подписать необходимые документы, у меня нет полномочий и в соответствии Госказначейство не принимает мою подпись», – рассказал Витренко.

В том же интервью Витренко признался, что не уверен относительно второго голосования в зале.

«Если представленным в парламенте политическим силам нужны мои навыки, чтобы я делал то, что я могу делать, и то, что я согласен делать, Окей, голосуйте и я буду это делать. Если не нужны, это их выбор», – отметил он.

Он признал, что имеет поддержку Зеленского, но даже это не гарантирует лояльности многих депутатов фракции «Слуга народа».

«Меня немного удивила ситуация во время первого голосования. Я ожидал, что все же должна быть определенная дисциплина фракционная в принципиальных вопросах, если большинство поддержало такое решение, то фракция голосует единогласно. Мне казалось, что так должна работать политическая система», – отметил Витренко.

Отдельно он вспомнил неголосование спикера Дмитрия Разумкова.

«Мы с ним встречались, у нас нормальные отношения человеческие и что самое интересное наши родители дружили. Когда мы общались вообще не было никаких таких аспектов, чтобы мы по-разному смотрели на жизнь, на политические процессы », – отметил Витренко.

Впрочем, упоминание о детстве по факту мало повлияло на спикера. Как впрочем, и слова президента на депутатов.

На встрече с фракцией в понедельник, в свой день рождения Зеленский отметил, что у него нет других кандидатур кроме Витренко и он считает его наиболее подходящей фигурой из-за равноудаленности от олигархов.

Здесь надо сделать ремарку, что выдвижение Витренко в первый раз проходило под знаком того, что эта инициатива не нравится Ринату Ахметову, но симпатична Игорю Коломойскому.

Впрочем, это не означало, что Витренко был однозначной креатурой Коломойского, заверили Буквы депутаты «Слуг».

С одной стороны, именно Витренко согласовал схему с покупкой «Нафтогазом» газа в Укрнефти, которая фактически стала погашением долгов последней перед бюджетом. С другой, Витренко ратовал за проведение международного конкурса по «Укрнафте», тогда как остановил его уже председатель НАК Андрей Коболев, сохранив влияние на компанию Коломойского.

«Поэтому там не столько Коломойский за, как Ахметов против, потому что если будет не его министр и не будет ему подыгрывания, его бизнес быстро пойдет на спад», – отметил собеседник Букв во фракции «Слуга народа».

«Но неголосование группы Павлюка нехорошо откликнулось Ахметову. Банковая обиделась за это демарш. И это вылилось в несколько неприятных решений для его холдинга », – продолжил собеседник. Но не уточнил каких.

Так или иначе, но по состоянию на 25 января ахметовцы как среди «Слуг», так и явно связанные с ним депутаты уже были готовы голосовать за Витренко.

А вот группа Коломойского заняла позиция «баба Яга против». Кроме, перспективы исключения Александра Дубинского из фракции СН после того как он попал под американские санкции, отношения олигарха и Банковой усложнились после назначения Днепропетровского председателя ОГА и отказа удовлетворить еще несколько экономических прихотей.

Кроме группы «бородатых» в «Слуге» не голосовала и группа «За будущее».

Также непоколебимой осталась позиция спикера Дмитрия Разумкова, который отказался поддерживать Витренко, сославшись на то, что когда идешь служить народу, то десятки миллионов гривен себе на премию из бюджета не вынимаешь.

Третье звено противников Витренко так же сохранилось. Его отказалась поддерживать группа Богдана. Такую позицию некоторые депутаты объясняют местью Андрея Коболева, у которого с Витренко уже несколько лет конфликт, а с Богданом нормальные отношения. Еще один мотив – желание самого Богдана насолить главе ОП Андрею Ермаку.

А Гео Лерос с трибуны Рады заявил, что Витренко является креатурой Андрея Ермака, через которого последний хочет попасть в газовые контракты с Россией.

«Еще полгода назад я рассказывал о том, что господин Ермак, руководитель Офиса Президента Украины, пытается себя вставить в газовые контракты и получить долю. Именно эта инициатива (причина- ред.) лоббирования этой кандидатуры на эту должность», – заявил с трибуны депутат.

Из людей приближенных к Богдану не голосовали депутаты Загоруйко, Струневич и Сольский.

Также не голосовали депутаты, которых их же коллеги относят к квоте Авакова (Леонов, Дмитрук, Володина).

«Ахметовцам в этот раз проголосовали – и Павлюк, и Новинский. Но проголосовали те, кого с ним напрямую связывают. При желании Ринат Леонидович мог бы получить и несколько голосов из «Батькивщины», и из других групп. Но не стал», – отмечает еще один собеседник среди «Слуг».

Интересно, что через несколько часов после голосования депутаты «Слуг» сразу начали собирать подписи за исключение Александра Дубинского из фракции.

На вопрос, была на это отмашка Банковой и является ли это наказанием за неголосование за Витренко, собеседник среди руководителей «Слуги народа» возразил, что это решение фракции.

Судьба Дубинского решится в течение суток. Что будет с Витренко – вопрос сложнее. Есть несколько вариантов: президент внесет его кандидатуру фракции в третий раз или он пойдет заниматься бизнесом. Как вариант на министра также могут подать нынешнего главу НКРЭКП.