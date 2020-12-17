Про це повідомляє кореспондент #Букв.

За відповідний проєкт постанови проголосували тільки 186 нардепів (при 226 мінімально необхідних).

Варто відзначити, що кандидатуру Вітренка на посаду міністра також не підтримав профільний комітет.

“Прем’єр-міністр України Денис Шмигаль сказав мені, що, з огляду на те, як я зарекомендував себе на посаді менеджера, він вважає, що я можу осилити роботу Кабінету Міністрів… Особливо з огляду на те, що в Уряді немає зараз першого віце-прем’єра (з енергетики, – ред.), а він повинен бути, і вже тривалий час немає постійного міністра енергетики, від чого страждає дуже важлива галузь економіки України. Як людина з активною громадянською позицією в такій ситуації я не міг відмовити”, – зазначив Вітренко, виступаючи з трибуни ВР.

Під час запитань до Вітренка нардепи вимагали від нього показати електронну декларацію. Також йому пригадали премію в 170 млн гривень (за перемогу над “Газпромом” у Стокгольмському арбітражі).

“Можна взяти 170 млн грн, дати одній людині одноразово в руки і після цього стати першим віце-прем’єром України. У мене просте запитання: я повернуся на свій округ – що мені сказати пенсіонерці, яка отримує 1900 гривень. Як мені їй дивитися в очі? Я не знаю, як їй дивитися в очі, пане Вітренко. Як мені, як народному депутату, дивитися в очі жінці, яка отримує 1900 гривень, пропрацювавши 35 років. Тоді як ви 100 тисяч мінімальних пенсій віддаєте в руки одній людині. Що мені сказати медсестрі, яка сьогодні з ризиком для життя рятує людей і отримує 6 тисяч гривень? Що мені сказати солдату, який отримує 12 тисяч гривень? Що мені сказати матері, яка отримує 1,5 тис. грн на місяць по догляду за дитиною з інвалідністю?”, – наголосив, виступаючи з трибуни ВР, нардеп від “Європейської Солідарності” Олексій Гончаренко.

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