Новоназначенный министр здравоохранения Илья Емец в первый рабочий день заявил, что в Украине будет восстановлена Государственная санитарно-эпидемиологическая служба (СЭС). И поднял волну дискуссий о целесообразности такого решения. Буквы разобрались, зачем власти хотят вернуть СЭС и какие могут быть последствия такого решения.

Что такое СЭС и почему ее ликвидировали



Санитарно-эпидемиологическая служба досталась Украине в наследство от Советского Союза. Там с 1920-х годов эта служба реагировала на вызовы своего времени: эпидемии и антисанитарию, ведь люди массово болели и умирали от инфекционных болезней.

Мир изменился: появились вакцины, антибиотики. Инфекции перестали быть такой проблемой, как раньше, зато главной причиной смертей стали неинфекционные заболевания, вызванные образом жизни, привычками и факторами окружающей среды.

В независимой Украине СЭС стала ассоциироваться с коррупцией, ведь в ее полномочия входили различные проверки и выдачи разрешений. В 2014 году Кабинет министров в рамках оптимизации расформировал СЭС, а затем ликвидировал ее вовсе. Но функции службы никуда не делись: их разделили между Государственной экологической инспекцией, Государственной службой труда, Государственной службой по вопросам безопасности пищевых продуктов и защиты потребителей и Министерством охраны здоровья (МОЗ), при котором впоследствии был создан Центр общественного здоровья (ЦОС).

«Да, СЭС ликвидирована, но ее функции – нет. Мы их честно поделили. У нас была встреча с еврокомиссаром по безопасности пищи и здравоохранения. Он пояснил: за то, что от поля до стола, отвечает Министерство агрополитики, всего, что дальше – здравоохранение. Собственно сейчас мы законодательно делим ответственность, потому что есть определенные недоразумения. Мы пришли к консенсусу, полностью ликвидировали контрольную, инспекционную и разрешительную функции, которые выполняла СЭС. Возможно, 100 лет назад, на этапе создания этой системы, целью было предотвратить отравления, инфекции и другие проблемы. Но так случилось эволюционно, что она переросла в тотальную коррупцию. Поэтому мы хотим перейти к цивилизованному миру, научить производителей продукции и население быть ответственными. Конечно, будет существовать эпиднадзор, санитарные врачи будут включаться в расследование инцидентов, но такой функции, когда инспектор приходит и говорит «Покажите, где у вас стоит холодильник и что вы едите», не будет», – объясняла в 2016 году заместитель министра охраны здоровья Оксана Сивак.

Вопрос эпидемического надзора Минздрава, в соответствии с компетенцией, забрало себе, сейчас ими занимаются ЦОС. «Эти вопросы предусматривают установление причинно-следственных связей между факторами, влияющими на здоровье населения, и самым здоровьем. Министерство перед правительством это обосновало и четко определило, что эта функция может быть исключительно компетенцией органа, который формирует политику в сфере здравоохранения. Были внесены изменения, и вопрос эпиднадзора был передан в Минздрав. Далее МОЗ постепенно делает другие шаги: забирает имущественные комплексы СЭС в виде лабораторных центров в свою сферу подчинения. Для чего: чтобы провести аудит системы, определить, какие лаборатории нужны, чтобы обеспечить биологическую безопасность нашей страны как составляющую национальной системы безопасности. Вы знаете, что делается в мире, исключать биологический терроризм невозможно, система должна быть готова », – рассказывал Виктор Ляшко, который в 2016-м был руководителем ОО «Инфекционный контроль в Украине», а сейчас заместитель министра здравоохранения и главный санитарный врач.

В Грузии аналогично произошел переход функции эпидемиологического надзора в ЦОС. Бывшая руководительница ЦОС Грузии Ната Авалиани отмечает, что центры общественного здоровья – это не административные органы, а интеллектуальные центры для планирования программ и принятия стратегических решений. «Что касается инспектирования и контроля – она ​​(СЭС – ред.) не гарантирует, что через неделю после проверки тот, кого проверяли, не вернет все, как было, не говоря уже о коррупции. Инспекционно-контрольная функция просто неэффективна. Есть другие механизмы защиты потребителей. После ликвидации СЭС в Грузии не произошло вспышки болезней. Ее функции так же были разделены со службой безопасности пищевых продуктов. У нас на местном уровне существуют центры общественного здоровья, ими руководит ЦОС. Современная эпидемиология отличается от того, что учили в советских вузах», – говорит экспертка.

Кто пытается восстановить СЭС

В конце 2019 году в китайском городе Ухань произошла вспышка коронавируса COVID-19. Очень быстро болезнь вышла за пределы Китая – заболело уже более 98 тыс. Человек, из них 3,3 тыс. Умерли. Украинская система здравоохранения также начала готовиться к возможной эпидемии – определять госпитальные базы, куда повезут больных, обеспечивать их необходимыми материалами, обучать персонал. В связи с угрозой коронавируса Совет национальной безопасности и обороны (СНБО) рекомендовал МОЗ возобновить деятельность санитарно-эпидемиологической службы. При этом МОЗ возобновил должность государственного главного санитарного врача – им стал заместитель министра Виктор Ляшко, который и дл этого выполнял все эти обязанности – общался с журналистами и координировал работу органов власти по реагированию на коронавирус. Он заявлял, что о восстановлении СЭС как госоргана не идет.

«Мы собираемся возобновлять санитарно-эпидемиологическую службу, а систему готовности к реагированию, в частности на эпидемиологические опасности, радиологические опасности, опасности, связанные с токсикологическим характером. Это будет комплексный подход, поэтому восстанавливать СЭС не будем, но систему, которая будет обеспечивать эпидемиологический надзор и реагирования, – да. И она будет восстановлена ​​в ближайшее время », – рассказал Виктор Ляшко 24 февраля. Первого больного коронавирус в Украине обнаружили 3 марта.

А 4 марта Верховная Рада отправила в отставку премьер-министра вместе с большинством министров. Потеряла должность и руководительница МОЗ Зоряна Скалецкая, которая на тот момент находилась в добровольной обсервации в Новых Санжарах вместе с эвакуированными из Китая туристами. МОЗ возглавил известный детский хирург Илья Емец, который при президентстве Викторе Януковиче уже занимал эту должность около полугода.

На следующий день он заявил, что СЭС будет восстановлена. «Мы восстанавливаем систему противоэпидемической защиты Украины. Сегодня премьер-министр согласовал мою просьбу восстановить Государственную санитарно-эпидемиологическую службу, которая была разрушена в течение последних нескольких лет. Начнем с восстановления должности первого заместителя министра здравоохранения – главного государственного санитарного врача Украины “, – сказал министр в эфире 1+1.

Отметим, что подобные идеи были и у Скалецкой. В Минздраве собирались рабочие группы, которые работали над созданием центров по контролю и профилактике болезней по аналогии с Centers for Disease Control and Prevention (CDC) в США. Однако эта работа, похоже, ничем не закончилась.

«При Скалецкой появилась инициатива создания центра контроля и профилактики заболеваний, но я никогда не поддерживал ее, это была одна из причин, почему я уволился. Говоря о создании центров контроля за заболеваниями, наши чиновники иногда выдают желаемое за действительное. То есть они ссылаются на опыт Европы или США, где центры контроля за заболеваниями не имеют собственно функций контроля. Они являются экспертными структурами, благодаря экспертизе, профессионализму и доверию граждан пользуются уважением. Но это не вопрос страха, который формируется из-за того, что они могут вводить определенные меры. Это была основная и принципиальная дискуссия, но она умерла, и я не знаю, зачем министерство ее возобновило», – рассказал Буквам бывший генеральный директор Центра общественного здоровья Владимир Курпита.

Кому нужен еще один орган контроля

Деятельность санитарно-эпидемиологической службы и главного санитарного врача регулируется действующим законом «Об обеспечении санитарного и эпидемического благополучия населения». Там говорится, что в случае введения в Украине или на отдельных ее территориях чрезвычайного положения главный санитарный врач обращается к Кабмину с предложением установления карантина. В то же время, реагирование на чрезвычайные ситуации прописано в Кодексе защиты. Владимир Курпита отмечает, что между этими законами существуют противоречия.

«Собственно говоря если пользоваться Кодексом, то в дальнейшем все вещи, которые касаются ограничительных мер или реагирования на чрезвычайные ситуации (а эпидемия – это разновидность чрезвычайной ситуации), возлагаются на соответствующие правительственные или местные органы, которые должны реагировать под председательством премьер-министра или главы области», – объясняет он.

По его мнению, дискуссия вокруг восстановления СЭС иллюстрирует откат децентрализации и вертикализацию власти. «Полномочия регионов, думаю, со временем сойдут на нет. Поэтому центральной власти нужны контролирующие органы, которые будут от имени правительства осуществлять контроль и всех несогласных каким-то образом штрафовать, прессовать. СЭС становится одной из таких звеньев», – говорит он.

Кроме того, считает Курпита, это способ найти виновного в проблемах в случае необходимости. «Условно говоря, в любом случае останутся проблемы с инфекционными болезнями, продолжатся отравления, проблемы с водоснабжением, поэтому будут вспышки заболеваний, связанных с водой, все равно остается проблема с воздухом, и люди будут жаловаться. Власть себе создает с одной стороны монстра, а с другой мальчика для битья, которого всегда можно будет показать обществу как виновного. Будет виноват главный государственный санитарный врач или СЭС, но не власть. В режиме вертикали это будет удобно и выгодно», – отмечает он.

Однако рано делать выводы, ведь новый министр только получил свое кресло, и непонятно, будут ли за лозунгами конкретные шаги. Неизвестна и команда господина Емца, поскольку в министерстве, кроме работников Скалецкий остается часть специалистов, которых привела Ульяна Супрун, к этой категории можно отнести и главного санитарного врача. Ближайшие приказы и назначения покажут, станет ли восстановленная ​​СЭС аналогом американского CDC или очередным органом вертикального контроля.