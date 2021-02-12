Расследование по Олегу Татарову можно считать знаковым. Ведь едва ли не впервые под прицелом Национального антикоррупционного бюро Украины (НАБУ) оказался заместитель главы Офиса президента (АП). Речь идет о «предоставление неправомерной выгоды должностному лицу». Если говорить проще – о взяточничестве, связанном с компанией-застройщиком «УкрБуд». Впрочем, как только должностному ОП попытались вручить подозрение в совершении преступления – в дело вмешалась генеральный прокурор Ирина Венедиктова. А потом – Печерский районный суд. Еще позже – Государственное бюро расследований. Сейчас за уголовное производство, связанное с Татаровым, идет настоящая судебная война.

Татаров, Микитась и «УкрБуд»

История взаимоотношений Олега Татарова, бывшего депутата Максима Микитась и компании «Укрбуд» началась после Революции достоинства. С 2011 по 2014 год Татаров был заместителем начальника Главного следственного управления Министерства внутренних дел Украины. Среди медийщиков известен тем, что занимался уголовными производствами в отношении активистов Автомайдана, Татьяны Чорновол, а в последние дни Революции достоинства во время брифингов рассказывал, что милиция не использует на улицах огнестрельное оружие, а огнестрельные ранения у протестующих появились потому, что они стреляют сами в себя.

После побега Януковича Татарова люстрировали. Экс-милиционер пытался вернуться во власть, устроившись советником главы Херсонской облгосадминистрации Андрея Путилова. Последний даже хотел назначить его своим первым заместителем, однако после огласки в обществе от этих планов отказался. В том же году Татарова берут на работу в «УкрБуд» – компанию, связанную с Максимом Микитасем. Там он получает должность главы юридического департамента. Можно предположить, что это место бывший милиционер получил, в частности, за свои связи в правоохранительных органах. Ведь, вероятно, глава юридического департамента должен был решать публичные и не публичные вопросы, связанные с законодательством (по крайней мере так сейчас говорит в интервью Микитась).

В должности Татаров проработал до 2017 года, после чего отправился в адвокаты (хотя этим он занимался и во время работы в компании господина Микитась). Среди известных клиентов Татарова были Андрей Портнов, Вадим Новинский, Олеся Кузнецова – жена Ивана Кузнецова, напавшего в 2018 на Одесского активиста Сергея Стерненко, который во время этого нападения погиб. После смены президента экс-милиционер вернулся к власти: в августе 2020-го его, несмотря на протесты общественности, назначили на должность заместителя главы Офиса президента. Татаров должен был отвечать за «силовой блок» (в частности антикоррупционные структуры) и якобы должен был ограничить влияние Арсена Авакова на правоохранительные органы.

В этом моменте стоит вернуться в компанию «УкрБуд». Это корпорация, основана Кабинетом министров УССР и она же подчиняется Кабинету министров Украины. В ее состав входят несколько ООО, в частности «Укрбуддевелопмент» и «Строительная компания« Укрстроймонтаж ». В целом известна коррупционными скандалами, в частности связанными с Чернобыльской АЭС, на которой «Укрбуд» выполнял работы. Кроме того, в Киеве эта компания имела ряд сомнительных застроек на незаконных землеотводах времен Александра Омельченко и Леонида Черновецкого (экс-мэра Киева). Охраной таких объектов занимались титушки, с которыми у жителей близлежащих домов возникали стычки. Иногда – с применением оружия, например как на Никольской слободке.

Однако история, из-за которой под прицелом правоохранителей оказались и Микитась, и Татаров, произошла несколько позже. В 2017 журналисты BIHUS info выпускают расследования о махинациях с землями Национальной гвардии (НГУ). По соглашению, заключенному еще в 2000-х между Внутренними войсками (ныне – Нацгвардия) и застройщиком, гвардейцы отдавали 1 га земли бывшей воинской части (недалеко м. Печерская) в обмен на 50 квартир и 30 паркомест в новостройке. Однако в 2016-м заключаются дополнительные договора, в результате которых руководство НГУ отказывается от квадратных метров в центре Киева в обмен на 65 квартир на окраине города, в районе метро «Бориспольская» – «Красный хутор». В результате государство понесло убытки на, примерно, 80 млн грн. После публикации расследования им заинтересовались правоохранительные органы. И в 2019 НАБУ начало объявлять подозрения фигурантам этой истории. Например, генерал-полковнику Юрию Алерову, который соглашался на новые условия застройщика. Осенью 2019-го правоохранители пришли за Микитасем.

Бывший депутат длительное время просидел в следственном изоляторе и в 2020 решил пойти на сотрудничество со следствием. Он, в частности, возместил государству 50 млн грн убытков и, вероятно, дал показания на других должностных лиц. Например, журналист Юрий Бутусов заявил, что Микитась давал показания в отношении бывшего премьер-министра Украины Владимира Гройсмана. #Буквы попытались уточнить эту информацию во время одного из судебных заседаний у самого подозреваемого, однако он отреагировал раздраженно.

«Какой Гройсман? Вы о чем? Это вообще другое дело (мы пытались взять комментарий у Микитася во время заседания в деле о похищении человека – о нем ниже – ред.). Меня незаконно судят. Вы бы лучше интересовались произволом в украинских судах. Меня вот по свальсификованому делу сажают в СИЗО », – сказал Микитась «Буквам» во время заседания в Апелляционном суде Киева в январе 2021-го.

Не прокомментировал озвученную Бутусовым информацию и адвокат Микитась Артур Габриелян.

«Вероятно, с этими вопросами лучше обращаться к самому Бутусовe. Если такие показания и были – не могу сказать, это было в деле Нацгвардии, или это было в деле Татарова, или в еще каком-то деле. В целом у меня нет информации, что мой клиент давал показания по Гройсману или любым другим должностным лицам», – сказал Габриелян во время того самого заседания.

В декабре 2020-го Микитася выпустили из СИЗО под домашний арест. И примерно в это же время НАБУ и САП готовили подозрение Олегу Татарову. Однако на свободе экс-депутат пробыл недолго: под Новый год его снова посадили в следственный изолятор, уже по другому уголовному производству. А дело, в котором фигурирует заместитель председателя ОП, попытались отобрать у антикоррупционных структур.

Татаров и его команда

Перед тем, как дальше говорить о деле Татарова, стоит остановись на еще одном важном моменте. Первое. Экс-милиционер фигурирует в том же уголовном производстве, что и Максим Микитась. Второе. По состоянию на февраль 2021 существует три уголовных производства по Микитасю:

Большое производство по квартирам Национальной гвардии, о котором упоминалось выше и в котором Микитась возместил убытки. Расследование завершено, материалы лежат в НАБУ, фигуранты скоро как год знакомятся с материалами дела.

Производство о якобы похищении человека. Расследованием занимается Национальная полиция. По ее версии, Микитась, после выхода из СИЗО, решил «разобраться» со своими отдельными знакомыми, поэтому заказал похищение человека, чтобы получить от него долговую расписку. Защита Микитася заявляет, что часть доказательств по делу сфальсифицировали, однако экс-нардеп именно благодаря этому расследованию 31 декабря 2020-го поехал в СИЗО до сих пор там остается.

Отдельный эпизод, связанный с судебной экспертизой квартир Нацгвардии. В деле трое подозреваемых: Микитась, Константин Дубонос (заместитель директора Государственного научно-исследовательского экспертно-криминалистического центра МВД) и Татаров. По версии следствия, Микитась через Татарова дал Дубоносу взятку – паркоместо стоимостью в $ 15 тыс. В обмен на «правильное» решение судебного эксперта, в котором сумму ущерба от квартирной сделки уменьшили с 81 млн грн. в 7 млн ​​грн. Расследованием занималось НАБУ, однако в декабре прошлого года дело передали в Службу безопасности Украины.

Именно последнее дело Микитася стало наиболее скандальным. Как только выяснилось, что заместителю главы Офиса президента должны вручить подозрение – с производством начали происходить странные вещи.

Например, генеральный прокурор Ирина Венедиктова внезапно решила заменить одну группу прокуроров Специализированной антикоррупционной прокуратуры на другую. Более того, в связи с «резонансным статусом» расследование Венедиктова добавила к группе прокуроров и себя. Это задержало следователей на две недели и только 18 декабря Татаров получил свое подозрение.

22 декабря в САП заявили, что будут просить арестовать Татарова с возможной альтернативой – 10 млн грн залога. Однако незадолго до заседания группа прокуроров снова изменилась, на этот раз в ней были представители Офиса генпрокурора. Они заявили, что для ознакомления с делом им нужно время, а 30 декабря вообще отказались от ходатайства об избрании меры пресечения.

Пока руководительница ОГПУ меняла прокуроров, адвокат еще одного подозреваемого – Константина Дубоноса – обратился в Печерский суд с ходатайством забрать дело у НАБУ и передать его в Службу безопасности. Как говорится в документе, Дубонос не был должностным лицом и, соответственно, его правонарушения не попадает под подследственность НАБУ. И 14 декабря судья Сергей Вовк эту просьбу удовлетворил. Прокуроры САП сразу заявили, что будут обжаловать это решение.

Однако в день, когда Татарову должны были избирать меру пресечения, Офис генпрокурора, не дождавшись апелляции в Антикоррупционном суде, забрал дело заместителя председателя Офиса президента у Антикоррупционного бюро и передал его в СБУ. В результате, как уже упоминалось выше, изменилась группа прокуроров, которые отказались от избрания меры. НАБУ по меньшей мере трижды требовало от Венедиктовой вернуть дело обратно, но в Офисе генпрокурора заявляли, что решение Печерского райсуда вступило в силу и поэтому расследование дела Татарова – забота Службы безопасности.

«Логика проста: и Офис президента, и сам Татаров делают все, чтобы забрать дело в антикоррупционных органов. Скажем, Венедиктова забрала его у НАБУ, дважды меняла по делу группу прокуроров. Но даже при этих условиях, если изменились прокуроры и следственный орган, дело должен рассматривать Антикорсуд. Только он должен решать, виновен Татаров или нет. Очевидно, в ОП поняли, что решение будет не в пользу Татарова. Поэтому попытались изменить квалификацию преступления, чтобы он был неподсуден ВАКС. Если же дело Татарова получится забрать у НАБУ и Антикоррупционного суда, то в дальнейшем будет много возможностей его «слить»: изменить квалификацию, развалить ее через процессуальные проблемы, созданные Венедиктовой, закрыть дело. Наконец, Татаров может попытаться пойти до конца и получить решение об оправдании», – объясняет в комментарии #Буквам Елена Щербань, заместитель исполнительного директора Центра противодействия коррупции.

Уйти от ответственности

В истории с Татаровым стоит обратить внимание на Печерский суд. Он не первый раз принимает решение в пользу фигурантов расследований НАБУ, которые сомнительно с точки зрения законодательства. Более того, теперь можно говорить о схеме, которая позволяет подозреваемым избегать ответственности за коррупционные преступления. Ведь при удачном развитии ситуации дело фактически забирают не только у НАБУ, но и в Антикоррупционного суда. Скажем, в свое время так пытались поступить по делу главы Окружного админсуда Киева (ОАСК) Павла Вовка. Действующие лица те же: Печерский суд, судья Сергей Вовк, который решает передать дело ОАСК «другому правоохранительному органу». Подобная ситуация была также с делом «ВиЭйБи Банк» и $ 5 млн взятки руководству НАБУ и САП.

Однако решения судьи Вовка мало. Необходимо, чтобы его утвердил другой суд – апелляционный.

«Подача апелляционной жалобы на решение, которое принято в твою пользу – давно известный прием. На юридическом сленге это называется «засилить» решение. Схема следующая: нужное тебе решение обжалуется по надуманным, заведомо проигрышных основаниям. Апелляция отказывает в жалобе и оставляет решение суда первой инстанции в силе. Но в деле Татарова это еще имеет стратегическое значение. Все его усилия направлены на то, чтобы забрать дело у НАБУ. Он и его защита понимают, что в НАБУ и ВАКС у них нет шансов влиять на следствие и суд. А вот в других органах и Печерском суде у них целый букет возможностей. Поэтому и любой ценой пытаются вывести дело из-под юрисдикции НАБУ и Вакс. Если это дело попадет в Киевский апелляционный суд и он оставит решение Сергея Вовка в силе, то Татаров будет доказывать, что решение уже прошло апелляцию и еще раз рассматривать его в Апелляционной палате ВАКС нельзя (а расследование нельзя возвращать НАБУ – авт.) » , – объясняет бывший член Общественного совета добродетели, член правления фонда DeJure Роман Маселко.

Сейчас решение Печерского суда от 14 декабря 2020 году оспаривают в Апелляционной палате ВАКС. Однако, можно предположить, что этот процесс саботировал Печерский суд: он не передавал Антикоррупционному суду материалы, связанные с решением о передаче дела Татарова в СБУ, вовремя. Впоследствии в дело включилось Государственное бюро расследований (ГБР): оно взяло эти документы и отдало их на экспертизу. Однако ни когда это произошло, ни кто принимал это решение … наконец, кто именно и какую экспертизу проводит – неизвестно.

Во время судебного заседания Апелляции ВАКС 10 февраля судьи зачитали ответ ГБР, который звучал примерно так: материалы дела (о решении Печерского суда – ред.) передать не можем, потому что они на экспертизе. Разглашение подробной информации невозможно, поскольку это – тайна следствия.

«Эти материалы банально прячут, чтобы Апелляционная палата ВАКС не рассмотрела наши жалобы. Сначала документы не отдавал Печерский суд, затем их унесло ГБР. И мы не знаем почему. Известно лишь, что существует некое уголовное производство, в рамках которого происходят какие-то экспертизы, на которые отдали необходимые документы. А деталей не говорят, потому что это вроде нарушает тайну следствия », – рассказал в комментарии #Буквам 10 февраля после судебного заседания адвокат Микитася Артур Габриелян.

Буквы также пытались уточнить информацию у прокурора ОГПУ Андрея Грицана, в частности, планирует ли он просить вернуть расследование в НАБУ. Однако он от всех комментариев отказался.

«За всеми комментариями обращайтесь к пресс-службе», – несколько раз повторил Грицан.

Не остается в стороне дела и защита господина Дубоноса. Скажем, во время обжалования решения судьи Вовка они подали ходатайство, в котором просили отдать апелляционную жалобу (на решение судьи Вовка – ред.) В Кассационный уголовный суд (высшая судебная инстанция для рассмотрения уголовных производств – ред.), Чтобы тот, в свою очередь , передал дело в Киевский апелляционный суд. И, если это произойдет, господин Дубонос (или Татаров – ред.) имеет шансы «засилить» решение Печерского райсуда Киева и, в результате, легализует сомнительное решение судьи Вовка.

Пока же адвокаты Микитася, НАБУ и САП пытаются забрать дело у СБУ, сам Татаров заявил, что до завершения расследования уходит в отставку. Для этого он якобы написал заявление о временном приостановлении полномочий.

«В связи с существенным общественным резонансом и во избежание любых манипулятивных трактовок, заместитель главы ОПГ Олег Татаров написал заявление на имя непосредственного руководителя о временном приостановлении исполнения его служебных обязанностей и передачу этих обязанностей другому должностному лицу» – цитировала Украинская правда в декабре 2020-го слова советника главы ОП Михаила Подоляка.

Однако и эти слова могут оказаться не совсем правдивыми. Во-первых, на сайте Офиса президента Татаров до сих пор «заместитель руководителя ОП». Во-вторых, назначает и увольняет с руководящих должностей Офиса президента сам президент. Однако на сайте главы государства не удалось найти никаких приказов об увольнении господина Татарова. Получить ответы на эти вопросы пытались и народные депутаты, однако на их запросы пришли отписки.

«Я подавал запросы, в которых интересовался официальным статусом Татарова, выполняет он свои обязанности и какова сфера его полномочий. Одно обращение было депутатским запросом, другое – запросом на информацию. На первый мне дали отписку о полномочиях заместителей главы ОП, на второй – что обращаться с запросом на информацию могут граждане Украины. Но информации о том, остается ли Татаров в должности – не предоставили. Хотя она не является тайной следствия, не является государственной тайной. И такие ответы на запросы нарушают закон о статусе народного депутата. По этому поводу я буду обращаться в Офис генпрокурора и ГБР », – рассказал в комментарии Буквам депутат фракции «Голос» Ярослав Юрчишин.

Поэтому сейчас можно предположить, что Татаров и в дальнейшем остается на своей должности. И, вероятно, сохраняет за собой полномочия, которые можно использовать для влияния на следствие. Апелляционная палата ВАКС, между тем, попытается еще раз рассмотреть жалобы на решение судьи Сергея Вовка 17 февраля. Однако на этот раз, чтобы не разглашать «тайну следствия», заседание будет проходить за закрытыми двериме, без СМИ и онлайн-трансляции.