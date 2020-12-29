Covid-19 Україна

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НАБУ припускає, що нова підозра Микитасю потрібна для тиску на нього і блокування роботи Бюро 

Національне антикорупційне бюро занепокоєно можливим використанням нової підозри власнику "УкрБуду" Максиму Микитасю задля блокування розслідувань НАБУ і тиску на екснардепа.

Вівторок, 29 грудня 2020, 21:21

Про це йдеться у заяві Бюро.

Як сповіщалося раніше, 29 грудня Микитасю повідомили про підозру у викраденні людини та вимаганні грошей. Йдеться про викрадення юриста компанії, яка надавала юридичні послуги Микитасю 8 грудня, і нібито вимагання у нього 800 тисяч гривень.

Заступник міністра внутрішніх справ Антон Геращенко опублікував відеоматеріали, що ілюструють докази причетності Микитася і розповідають про хронологію подій.

У НАБУ заявили, що ці матеріали не містять достатніх відомостей для відповідних висновків, а інформацією щодо доказової бази, на підставі якої слідчі поліції повідомили Микитасю про підозру, Бюро не володіє.

Це, а також те, що Микитась є викривачем у справі щодо заволодіння майном Нацгвардії, (саме за його свідченнями було вручено підозру заступнику голови Офісу президента Олега Татарову), може свідчити про можливий тиск на екснардепа та блокування роботи Бюро, вважають у НАБУ.

“Ці події викликають занепокоєння щодо можливості використання заходів кримінального правового характеру задля блокування розслідувань НАБУ та незаконного тиску на викривача з метою сприяння викритим ним особам в ухиленні від передбаченої законом відповідальності”, — йдеться в заяві.

На початку грудня стало відомо, що Микитась дав свідчення НАБУ, після чого Бюро планувало оголосити підозру заступнику керівника ОПУ Татарову. Однак генеральна прокурорка Ірині Венедіктова змінила групу прокурорів у справі, що, як заявляли в НАБУ, завадило врученню підозри Татарову.

Через ці події на Банковій відбулися протести: вимагали звільнення очільника ОПУ Андрія Єрмака, його заступника Олега Татарова та генпрокурорки Ірині Венедіктової.

16 грудня Спеціалізована антикорупційна прокуратура повідомила Татарову про підозру, однак запобіжний захід йому й досі не обрали. 24 грудня цьому завадило те, що Офіс генерального прокурора справу Татарова з НАБУ до Служби безпеки України.

28 грудня йому не обрали запобіжний захід через те, що на судове засідання не з’явилися прокурори. Наступне судове засідання відбудеться 30 грудня.

Теги: Офіс генпрокурора, Максим Микитась, підозра, Татаров, НАБУ

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