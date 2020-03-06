#Буквы рассказывают о том, как прошел последний рабочий день недели в Парламенте.
Стоит отметить, что с утра в заседании принимали участие премьер-министр Денис Шмыгаль и члены его Кабинета Министров.
Темой “часа вопросов” было состояние реализации реформы децентрализации. Но нардепы этим не ограничились и задали премьеру ряд вопросов, касающихся различных сфер и проблем: поставок воды в аннексированный Крым, здравоохранения, падения уровня промышленности, состояния дорог, заполнения вакансий в Кабмине.
Поскольку Шмыгаль до назначения главой КМУ занимал должность вице-премьера – министра развития общин и территорий, он был сегодня единственным докладчиком.
Не забыли народные избранники и о приближении 8 марта. Так, женщины-нардепы получили в подарок букеты цветов. Кроме того, их поздравил спикер ВР Дмитрий Разумков.
“Я хочу поздравить всех наших красивых, умных, мудрых, лучших с тем праздником, который приближается. Я желаю вам быть счастливыми, успешными, чтобы вы достигали всего того, что вы себе спланировали… И оставайтесь такими, какими вы есть. Мы вас очень ценим”, – отметил Разумков.
Депутаты-мужчины при этом встали со своих мест и встретили заявление спикера аплодисментами.
(На видео – с 2 час. 31 мин.)
После заслушивания Кабмина и традиционного перерыва нардепы вернулись к рассмотрению во втором чтении законопроекта о запуске рынка земли. По итогам сегодняшнего дня народным избранникам осталось рассмотреть еще 720 поправок.
Следующее пленарное заседание состоится 17 марта, а с 10 по 13 марта депутаты планируют поработать в комитетах.
- 4 марта Верховная Рада Украины поддержала отставку премьер-министра Алексея Гончарука и его Правительства.
- Парламент также утвердил назначение Дениса Шмыгаля новым главой Правительства. Кроме того, нардепы назначили новый состав Кабинета Министров.