Американский рэпер и кандидат в президенты США Канье Уэст проголосовал сам за себя на президентских выборах.

Об этом он сообщил в Twitter.

“Сегодня я голосую впервые в своей жизни на выборах президента Соединенных Штатов, и за того, кому я действительно доверяю… себя”, – написал Вест.

Напомним, 5 июля американский рэпер Канье Уэст заявил о намерениях баллотироваться на пост президента США.

9 июля Уэст поделился своими первыми планами относительно того, что будет делать, если его изберут президентом США. Среди них – борьба с дезодорантами, зубными пастами и прочей химией, которые “мешают служить Господу”.

22 июля стало известно, что Уэст не смог зарегистрироваться кандидатом в президенты в штате Южная Каролина, где провел предвыборный митинг.

Впоследствии стало известно, что Канье Уэсту могут выдвинуть обвинения в подделке подписей для участия в выборах. В его родном штате признали недействительными почти половину подписей в его поддержку.

О том, как Канье Уэст, находящийся в контакте с Дональдом Трампом, может быть использован на грядущих выборах, читайте в материале.