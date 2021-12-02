Фотокореспондент #Букв зафіксував листування народного депутата від фракції "Слуги народу" Анатолія Драбовського щодо розподілу коштів державного бюджету на користь його однопартійця Олександра Трухіна.

Про це повідомляють #Букви.

У листуванні, яке було зафіксовано кореспондентом #Букв під час засідання Верховної Ради, співрозмовник, підписаний як “Помощник О К С…”, написав нардепові про те, що Кабінет Міністрів України готує свої розпорядження «на основі їх листів».

У наступному повідомленні той же співрозмовник нагадує нардепов”Те, про що Ви говорили з Миколою Марченком про соц.економ на 10 мільйонів ще на цей рік, Ви віддали Трухіну… Зараз нічого не потрібно відправляти на наступний рік… Тримаємо у себе”.

На це повідомлення нардеп відповів: “Ок. Їх важко було зрозуміти”.

Згідно з даними сайту Верховної Ради України, Анатолій Григорович Драбовський є народним депутатом України від фракції “Слуги народу” та водночас – членом комітету ВР з питань бюджету.

У нього є кілька помічниць, на ім’я Оксана, зокрема: Назаренко Оксана Петрівна, яка працює за строковим трудовим договором на постійній основі, та Бенівська Оксана Володимирівна – працює на громадських засадах.

Щодо Миколи Марченка, який був згаданий у листуванні, серед записів, наявних у Єдиному державному реєстрі декларацій осіб, уповноважених на виконання функцій держави або місцевого самоврядування, можна знайти документ, поданий у квітні 2021 року від імені Марченка Миколи Вікторовича – першого заступника керівника секретаріату депутатської фракції у Верховній Раді України.

Згадане прізвище Трухін, може стосуватися Олександра Миколайовича Трухіна, народного депутата України від фракції “Слуги народу” та заступника голови бюджетного комітету Верховної Ради.

#Букви підготували відповідні запити до всіх згаданих осіб, очікуємо на відповіді.