Про це повідомляють #Букви.
У листуванні, яке було зафіксовано кореспондентом #Букв під час засідання Верховної Ради, співрозмовник, підписаний як “Помощник О К С…”, написав нардепові про те, що Кабінет Міністрів України готує свої розпорядження «на основі їх листів».
У наступному повідомленні той же співрозмовник нагадує нардепов”Те, про що Ви говорили з Миколою Марченком про соц.економ на 10 мільйонів ще на цей рік, Ви віддали Трухіну… Зараз нічого не потрібно відправляти на наступний рік… Тримаємо у себе”.
На це повідомлення нардеп відповів: “Ок. Їх важко було зрозуміти”.
Згідно з даними сайту Верховної Ради України, Анатолій Григорович Драбовський є народним депутатом України від фракції “Слуги народу” та водночас – членом комітету ВР з питань бюджету.
У нього є кілька помічниць, на ім’я Оксана, зокрема: Назаренко Оксана Петрівна, яка працює за строковим трудовим договором на постійній основі, та Бенівська Оксана Володимирівна – працює на громадських засадах.
Щодо Миколи Марченка, який був згаданий у листуванні, серед записів, наявних у Єдиному державному реєстрі декларацій осіб, уповноважених на виконання функцій держави або місцевого самоврядування, можна знайти документ, поданий у квітні 2021 року від імені Марченка Миколи Вікторовича – першого заступника керівника секретаріату депутатської фракції у Верховній Раді України.
Згадане прізвище Трухін, може стосуватися Олександра Миколайовича Трухіна, народного депутата України від фракції “Слуги народу” та заступника голови бюджетного комітету Верховної Ради.
#Букви підготували відповідні запити до всіх згаданих осіб, очікуємо на відповіді.
- Сьогодні Верховна Рада проголосувала за закон про держбюджет на 2022 рік — монобільшість не змогла б ухвалити закон без допомоги колег з інших депутатських формувань у ВР та позафракційних. Доходи держбюджету у 2022 році становитимуть 1,322 трлн грн, видатки сягнуть 1,497 трлн грн.
- Раніше #Букви зафіксували спілкування між Олександром Трухіним, першим віцеспікер ВР Олександром Корнієнком та народною депутаткою від «Голосу» Олександрою Устіновою.
- Також Олександр Трухін відомий скандалом навколо ДТП за участі автомобіля Audi, у якому перебував Трухін, та який не дотримався безпечної дистанції та швидкості руху і зіткнувся з автомобілем Ford, в якому був голова комітету арбітрів Української асоціації футболу Лучано Лучі. Після поширення цієї інформації у ЗМІ вона почала раптом зникати. Публікації або видаляли, або замінювали іншим текстом. Зокрема, так зробили понад 30 національних ЗМІ.
- Згодом Олександр Трухін заперечував свою причетність до видалення новин про цю ДТП.
- За місяць ДБР так і не змогло встановити, чи точно саме нардеп президентської партії Трухін був за кермом. Президент Володимир Зеленський заявив, що не цікавився цим ДТП.
- Олександр Трухін є автором наукової дисертації на тему «Правове регулювання благодійної діяльності на українських територіях у складі Російської імперії: історико-правове дослідження». Захищатися нардеп буде у Дніпропетровському державному університеті внутрішніх справ.