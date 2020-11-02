Адвокати п’ятого президента Петра Порошенка подають до суду на виконуючого обов'язки директора ДБР з вимогою спростувати неправдиву інформацію.

Про це повідомив адвокат Ігор Головань у Facebook.

“Черговий сплеск активності ДБР, направленої проти п’ятого президента України, очевидно, пов’язаний із результатами місцевих виборів, на яких “Слуги народу” отримали втричі менше, ніж минулого року, в той час, як “Європейська солідарність” вдвічі наростила підтримку по країні, забезпечивши перемогу в усіх областях”, – написав Головань.

Він наголосив, що ДБР направляє черговий пустопорожній запит про “міжнародну правову допомогу” у черговому юридично нікчемному провадженні.

“Такому ж нікчемному як і всі інші, що “розслідуються” ДБР з виключною метою політичного переслідування п’ятого президента”, – зазначає адвокат.

За його словами, згадана у заяві ДБР компанія створювалася виключно з технічною метою передачі активів в довірчу власність Rothschild. Що і було зроблено. Після чого негайно було подано заяву про її ліквідацію.

“Ця компанія навіть не відкривала банківських рахунків, і жодні кошти ні з України, ні з будь-якого іншого місця не перераховувалися. Петро Порошенко, згідно з умовами довірчої власності, всі ці роки не втручається в управління “Рошеном”, а податки з дивідендів сплачуються в Україні. Петро Порошенко як фізична особа є одним із найбільших платників податків і меценатів. Те ж саме стосується і “Рошен” як юридичної особи”, – роз’яснює Головань.

Він зауважує, що ДБР витрачає десятки мільйонів гривень на розслідування замовних і юридично безперспективних справ проти Порошенка.

“На запитах до Панами, Кіпру чи Віргінських островів могли б теж заощадити, бо всю необхідну інформацію за лічені секунди може видати Google. Нічого нового ДБР знайти вже не може”, – переконаний Ігор Головань.

Він також звертає увагу, що відповідно до норм КПК про підслідність, ухилення від сплати податків мало б розслідувати слідчі податкової, а ДБР жодних підстав, крім вказівки президентського офісу, на здійснення слідства не має.

“Тому не дивно, що керівники ДБР не можуть пояснити, хто, коли ухилився від податків. Які суми і юрисдикції”, – констатує Головань.

Як повідомлялося раніше, 26 травня в музеї Івана Гончара в Києві п’ятий президент України Петро Порошенко разом зі своєю дружиною Мариною відкрили виставку картин художників з українським корінням з сімейної колекції. Близько 16:00 того ж дня спецназ ДБР силою вдерся в музей Гончара. Раніше Порошенка викликали до Держбюро розслідувань як свідка у справі про контрабанду понад 40 картин.

26 червня, через місяць після інциденту, виставка відкрилася знову.

Варто зазначити, що на виставці були виставлені порожні рамки, в яких спершу перебували оригінали митних документів на картини. Ці документи співробітники ДБР вилучили під час обшуків.