Про це повідомив адвокат Ігор Головань у Facebook.
“Черговий сплеск активності ДБР, направленої проти п’ятого президента України, очевидно, пов’язаний із результатами місцевих виборів, на яких “Слуги народу” отримали втричі менше, ніж минулого року, в той час, як “Європейська солідарність” вдвічі наростила підтримку по країні, забезпечивши перемогу в усіх областях”, – написав Головань.
Він наголосив, що ДБР направляє черговий пустопорожній запит про “міжнародну правову допомогу” у черговому юридично нікчемному провадженні.
“Такому ж нікчемному як і всі інші, що “розслідуються” ДБР з виключною метою політичного переслідування п’ятого президента”, – зазначає адвокат.
За його словами, згадана у заяві ДБР компанія створювалася виключно з технічною метою передачі активів в довірчу власність Rothschild. Що і було зроблено. Після чого негайно було подано заяву про її ліквідацію.
“Ця компанія навіть не відкривала банківських рахунків, і жодні кошти ні з України, ні з будь-якого іншого місця не перераховувалися. Петро Порошенко, згідно з умовами довірчої власності, всі ці роки не втручається в управління “Рошеном”, а податки з дивідендів сплачуються в Україні. Петро Порошенко як фізична особа є одним із найбільших платників податків і меценатів. Те ж саме стосується і “Рошен” як юридичної особи”, – роз’яснює Головань.
Він зауважує, що ДБР витрачає десятки мільйонів гривень на розслідування замовних і юридично безперспективних справ проти Порошенка.
“На запитах до Панами, Кіпру чи Віргінських островів могли б теж заощадити, бо всю необхідну інформацію за лічені секунди може видати Google. Нічого нового ДБР знайти вже не може”, – переконаний Ігор Головань.
Він також звертає увагу, що відповідно до норм КПК про підслідність, ухилення від сплати податків мало б розслідувати слідчі податкової, а ДБР жодних підстав, крім вказівки президентського офісу, на здійснення слідства не має.
“Тому не дивно, що керівники ДБР не можуть пояснити, хто, коли ухилився від податків. Які суми і юрисдикції”, – констатує Головань.
Як повідомлялося раніше, 26 травня в музеї Івана Гончара в Києві п’ятий президент України Петро Порошенко разом зі своєю дружиною Мариною відкрили виставку картин художників з українським корінням з сімейної колекції. Близько 16:00 того ж дня спецназ ДБР силою вдерся в музей Гончара. Раніше Порошенка викликали до Держбюро розслідувань як свідка у справі про контрабанду понад 40 картин.
26 червня, через місяць після інциденту, виставка відкрилася знову.
Варто зазначити, що на виставці були виставлені порожні рамки, в яких спершу перебували оригінали митних документів на картини. Ці документи співробітники ДБР вилучили під час обшуків.
- Раніше Печерський суд Києва визнав незаконними обшуки в музеї Івана Гончара співробітниками Державного бюро розслідувань.
- 10 червня п’ятий Президент України Петро Порошенко прийшов в Держбюро розслідувань (ДБР) на допит. Під стінами відомства він виступив із заявою та показав іронічні репродукції картин з Володимиром Зеленським.
- 26 червня на виставку картин з сімейної колекції Петра Порошенка в музеї Гончара знову прийшли співробітники Державного бюро розслідувань.