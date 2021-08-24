Онлайн-майданчик для розміщення та пошуку короткострокової оренди приватного житла Airbnb заявив, що безкоштовно розмістить 20 000 афганських біженців, щоб допомогти їм переселитися по всьому світу.

Про це повідомляє британська телерадіокомпанія ВВС.

Головний виконавчий директор Брайан Ческі зазначив, що цей крок був викликаний “однією з найбільших гуманітарних криз нашого часу”.

Він сказав, що компанія вважає своїм обов’язком діяти далі.

“Я сподіваюся, що це надихне інших бізнес-лідерів зробити те ж саме. Не можна втрачати час. Оскільки десятки тисяч афганських біженців переселяться по всьому світу, місце їх перебування стане першою главою в їх новому життю”, – додав Ческі.

Крім того, він також зазначив, що компанія працює з неурядовими організаціями “на місцях”, щоб допомогти з самими нагальними потребами.

Нагадаємо, 15 серпня бойовики “Талібану” заявили, що контролюють 100% території Афганістану. Тоді вони погодилися на перехідний уряд, який мав очолити колишній міністр внутрішніх справ Алі Ахмад Джалалі.

17 серпня представники терористичної організації “Талібан” пообіцяли, що не заважатимуть громадянам, які прямують в аеропорт Кабула для евакуації військовими силами США.