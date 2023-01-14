Амбасадорка США в Україні Бріджит Брінк відреагувала на російський обстріл багатоповерхівки у Дніпрі, де станом на 20 годину 14 січня загинуло 5 осіб та 60 — постраждало.

Про це вона повідомила у Twitter.

Бріджит Брінк назвала “жахливими” наслідки влучання російської ракети у житловий будинок в Дніпрі. Внаслідок цього там загинули щонайменше 5 людей.

“Жахливо. Мої думки з постраждалими та з тими, хто докладає так багато зусиль, щоб надати допомогу. Додаткова безпекова допомога продовжує надходити, щоб допомогти Україні захиститися”, — написала Брінк.

ДОВІДКА. У Дніпрі під час масованої ракетної атаки росіяни влучили у багатоповерховий будинок, внаслідок чого знищили під’їзд. За його словами, під завалами будинку знаходяться люди. Продовжується гасіння пожежі та порятунок людей.

Внаслідок обстрілу загинули 5 людей. 14 січня станом на 19:41 відомо про 60 постраждалих внаслідок російського обстрілу.