Відповідна заява президента Асоціації Андрія Дубаса є в розпорядженні #Букв. Крім того, вона опублікована на сайті АУБ.

Як відомо, останніми днями з Національного банку на знак протесту масово звільняються керівники проєктів та директори департаментів. Вони скаржаться на “централізацію прийняття рішень в одних руках” в НБУ, “заміну колегіальності директивним прийняттям рішень”, “совкові практики” тощо.

На цю ситуацію відреагували в Асоціації українських банків. Там зазначили, що “тісно співпрацюють з НБУ”, беруть участь “у всіх обговореннях питань щодо банківської системи”.

В АУБ уточнили, що не помітили “ознак зміни вектора чи відкату реформ” з приходом нового керівництва Національного банку.

“АУБ високо оцінює реформи, які відбулися в НБУ, починаючи з 2014 року. Ми вважаємо за необхідне зазначити, що Асоціація українських банків не вбачає ознак зміни вектору, підходів у роботі чи відкату реформ з часу призначення голови НБУ Кирила Шевченка. Навпаки, банківська система працює стабільно, є ліквідною та показує високу дохідність. НБУ, як будь-яка прогресивна інституція, може проводити зміни у своїй структурі, але це не означає що Національний банк України відходить від принципу незалежності”, – наголошується в заяві.

В АУБ уточнили, що підтримують принцип незалежності Нацбанку, “як один з основних чинників стабільності банківської системи та фундамент розвитку вітчизняної економіки”.

Там також акцентували на тому, як Національний банк впорався з викликами під час карантинних обмежень.

“Особливо слід відзначити, що завдяки реформам, проведеним НБУ, під час карантинних заходів минулого і нинішнього років банківська система України впевнено пройшла всі виклики. Не було допущено різких стрибків курсу гривні, банкрутства банків чи значного відтоку депозитів. Це серйозне випробування зайвий раз довело інституційну спроможність регулятора і підтвердило, що нинішнє керівництво НБУ продовжує проводити послідовну та виважену політику”, – йдеться в заяві.

ДОВІДКА. Асоціація українських банків – українська некомерційна організація, що охоплює українські банки та банківські об’єднання. АУБ об’єднує наявні в Україні комерційні банки та представляє їх системні інтереси у відносинах з Національним банком України, Верховною Радою, Кабінетом Міністрів тощо.