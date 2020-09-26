Український бізнесмен і меценат Павло Фукс передасть по 100 тисяч гривень кожній родині загиблих офіцерів і курсантів Харківського національного університету Повітряних Сил імені Івана Кожедуба.

Про це він написав на своїй сторінці в Telegram.

Літак розбився увечері 25 вересня поблизу Чугуєва на Харківщині під час заходу на посадку. На борту перебували 7 членів екіпажу і 20 курсантів Університету повітряних сил ім. Кожедуба.

З 27 осіб, які були на борту, вижив лише один – курсант В’ячеслав Золочевський.

“Вчора ввечері поблизу Чугуєва Харківської області під час заходу на посадку розбився військовий літак. На борту були офіцери і курсанти Харківського національного університету Повітряних Сил імені Івана Кожедуба. Неможливо уявити горе, з яким зіткнулися рідні загиблих. Сумуємо разом з вами всією країною. Я прийняв рішення підтримати родини загиблих. Мої представники зв’яжуться з родичами загиблих, щоб організувати передачу по 100 тисю гривень кожній родині”, – повідомив Фукс.