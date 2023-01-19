​​Поліція опитала понад дві тисячі людей, які могли бути очевидцями авіакатастрофи у Броварах, що сталася 18 січня. Стало відомо, що внаслідок трагедії загинуло 14 осіб, 10 з котрих перебувало на борту гелікоптера.

Про це повідомляє пресслужба Національної поліції.

Речниця Нацполіції Мар’яна Рева уточнила, що на борту гелікоптера перебувало 10 осіб: троє членів екіпажу, міністр внутрішніх справ Денис Монастирський, перший заступник міністра Євгеній Єнін, державний секретар МВС Юрій Лубкович, заступник керівника патронатної служби Тетяна Шутяк, двоє охоронців міністра – Михайло Павлушко та Андрій Маринченко, а також фотограф Микола Анацький. Серед членів екіпажу – Олександр Василенко, Костянтин Коваленко, Іван Касьянов. Всі вони загинули.

Окрім цього, 25 осіб постраждали, зокрема 11 дітей.

Станом на зараз в опіковому центрі в Києві на стаціонарному лікуванні перебувають чотири дитини, їхній стан стабільно тяжкий. Сімох дітей відпустили додому. А в Броварській центральній районній лікарні на стаціонарному лікуванні перебуває четверо дорослих, їхній стан здоров’я задовільний”, – зазначила Рева.

У пресслужбі нагадали, що створено міжвідомчу слідчу групу, яка має розслідувати всі обставини інциденту.

18 січня у Броварах розбився гелікоптер ДСНС. Також, за інформацією ОП, трагедія сталася під час польоту керівництва Міністерства внутрішніх справ в одну з гарячих точок бойових дій України.

Згодом у Кабінеті міністрів України підтвердили дані про загибель керівного складу Міністерства внутрішніх справ, зокрема його очільника Дениса Монастирського. Голова МВС прямував до однієї з “гарячих точок” бойових дій в Україні.