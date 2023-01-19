Про це повідомляє пресслужба Національної поліції.
Речниця Нацполіції Мар’яна Рева уточнила, що на борту гелікоптера перебувало 10 осіб: троє членів екіпажу, міністр внутрішніх справ Денис Монастирський, перший заступник міністра Євгеній Єнін, державний секретар МВС Юрій Лубкович, заступник керівника патронатної служби Тетяна Шутяк, двоє охоронців міністра – Михайло Павлушко та Андрій Маринченко, а також фотограф Микола Анацький. Серед членів екіпажу – Олександр Василенко, Костянтин Коваленко, Іван Касьянов. Всі вони загинули.
Окрім цього, 25 осіб постраждали, зокрема 11 дітей.
Станом на зараз в опіковому центрі в Києві на стаціонарному лікуванні перебувають чотири дитини, їхній стан стабільно тяжкий. Сімох дітей відпустили додому. А в Броварській центральній районній лікарні на стаціонарному лікуванні перебуває четверо дорослих, їхній стан здоров’я задовільний”, – зазначила Рева.
У пресслужбі нагадали, що створено міжвідомчу слідчу групу, яка має розслідувати всі обставини інциденту.
18 січня у Броварах розбився гелікоптер ДСНС. Також, за інформацією ОП, трагедія сталася під час польоту керівництва Міністерства внутрішніх справ в одну з гарячих точок бойових дій України.
Згодом у Кабінеті міністрів України підтвердили дані про загибель керівного складу Міністерства внутрішніх справ, зокрема його очільника Дениса Монастирського. Голова МВС прямував до однієї з “гарячих точок” бойових дій в Україні.
- Уряд доручив у межах Державної комісії з техногенно-екологічної безпеки та надзвичайних ситуацій створити спеціальну робочу групу, яка візьме на контроль розслідування падіння гелікоптера у Броварах.
- Голова Національної поліції України Ігор Клименко прокоментував падіння гелікоптера в Броварах та висловив співчуття родинам загиблих.
- Західні політики висловили співчуття Україні у зв’язку з трагедією у Броварах на Київщині, унаслідок якої загинуло понад десяток осіб, зокрема керівництво МВС України та діти.
- Президент США Джо Байден та перша леді Сполучених Штатів Джилл Байден висловили свої співчуття у зв’язку з падінням гелікоптера ДСНС у Броварах.