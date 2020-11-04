Байден лідирує в Огайо і Пенсільванії, де в 2016 році переміг Трамп

За даними в штаті оброблений 31% бюлетенів, Байден лідирує з 55,6% голосів.
Штат Огайо дає переможцю 18 голосів вибірників.
Байден також лідирує в ключовому штаті Пенсільванія.
За останніми даними в Пенсільванії оброблений 1% бюлетенів, Байден лідирує з 81,0% голосів. у Трампа – 18,2%
Пенсільванія дає переможцю 20 голосів вибірників, на минулих виборах в штаті переміг чинний глава держави Дональд Трамп.
Одразу після закриття дільниць почали з’являтися попередні результати виборів. Згідно з ними, лідерує Трамп.
Тим часом у інших штатах голосування триває. До 2:00 за Києвом голосування припиниться у 22 штатах, останнім закриє виборчі дільниці штат Небраска – о 16:00 середи.
Примітно, що цьогоріч на тлі пандемії коронавірусу у США фіксувалася рекордна явка виборців. Тільки у достроковому голосування взяли участь понад 100 млн осіб.
Напередодні президентських виборів спеціальні робітники забарикадували Білий дім.
У Вашингтоні (округ Колумбія) забивали фанерою вікна і фасади багатьох магазинів, бізнес-центрів, банків та інших установ через можливі масові заворушення після виборів.
- Раніше #Букви розбиралися, як проходить голосування і коли чекати результати.
- Про перебіг подій у день фголосування читайте в матеріалі #Букв.