Covid-19 Україна

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Байден лідирує в Огайо і Пенсільванії, де в 2016 році переміг Трамп

Кандидат в президенти США Джо Байден лідирує в штаті Огайо, де на попередніх виборах переміг чинний глава держави Дональд Трамп.

Середа, 4 листопада 2020, 03:27
Про це свідчать дані Fox News.

За даними в штаті оброблений 31% бюлетенів, Байден лідирує з 55,6% голосів.

Штат Огайо дає переможцю 18 голосів вибірників.

Байден також лідирує в ключовому штаті Пенсільванія.

За останніми даними в Пенсільванії оброблений 1% бюлетенів, Байден лідирує з 81,0% голосів. у Трампа – 18,2%

Пенсільванія дає переможцю 20 голосів вибірників, на минулих виборах в штаті переміг чинний глава держави Дональд Трамп.

Одразу після закриття дільниць почали з’являтися попередні результати виборів. Згідно з ними, лідерує Трамп.

Тим часом у інших штатах голосування триває. До 2:00 за Києвом голосування припиниться у 22 штатах, останнім закриє виборчі дільниці штат Небраска – о 16:00 середи.

Примітно, що цьогоріч на тлі пандемії коронавірусу у США фіксувалася рекордна явка виборців. Тільки у достроковому голосування взяли участь понад 100 млн осіб.

Трамп слідкуватиме за попередніми результатами голосування з Білого дому. З цією метою його кампанія облаштувала два кімнати. 

Напередодні президентських виборів спеціальні робітники забарикадували Білий дім. 

У Вашингтоні (округ Колумбія) забивали фанерою вікна і фасади багатьох магазинів, бізнес-центрів, банків та інших установ через можливі масові заворушення після виборів.

Теги: вибори у США, Джо Байден, Дональд Трамп

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