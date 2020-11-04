Байден лідирує в Огайо і Пенсільванії, де в 2016 році переміг Трамп

За даними в штаті оброблений 31% бюлетенів, Байден лідирує з 55,6% голосів.

Штат Огайо дає переможцю 18 голосів вибірників.

Байден також лідирує в ключовому штаті Пенсільванія.

За останніми даними в Пенсільванії оброблений 1% бюлетенів, Байден лідирує з 81,0% голосів. у Трампа – 18,2%

Пенсільванія дає переможцю 20 голосів вибірників, на минулих виборах в штаті переміг чинний глава держави Дональд Трамп.

Одразу після закриття дільниць почали з’являтися попередні результати виборів. Згідно з ними, лідерує Трамп.

Тим часом у інших штатах голосування триває. До 2:00 за Києвом голосування припиниться у 22 штатах, останнім закриє виборчі дільниці штат Небраска – о 16:00 середи.

Примітно, що цьогоріч на тлі пандемії коронавірусу у США фіксувалася рекордна явка виборців. Тільки у достроковому голосування взяли участь понад 100 млн осіб.

Трамп слідкуватиме за попередніми результатами голосування з Білого дому. З цією метою його кампанія облаштувала два кімнати.