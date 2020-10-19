Колишній політв'язень Кремля, кримчанин Володимир Балух, на якого скоїли напад, почав ходити.

Про це повідомила народна депутатка від “Європейської солідарності” Ірина Геращенко у Facebook.

За її словами, сьогодні контрольні знімки Балуха підтверджують позитивну динаміку.

“Дякую лікуючим лікарям Балуха. Сьогодні хороші новини і його перше фото з лікарні. Лікарі написали, що Володя вже намагається розгадувати кросворди. Насправді мова йде про реабілітаційні методики. Володя в нейрохірургічному відділенні. Ходить, поступово відновлюється, читає”, – написала Геращенко.

Також вона зазначила, що лікарі дозволили нардепу від “Європейської солідарності” Ахтему Чийгозу провідати Балуха.

Колишнього українського політв’язня Володимира Балуха жорстоко побили у Києві в ніч на 8 вересня — рівно за рік після його звільнення.

Його у непритомному стані в столичному Гідропарку знайшла жінка, яка викликала лікарів. Це відбулося лише вранці. Відомо, що у Балуха зламані ключиця і рука, а також важка черепно-мозкова травма.

Поліція Києва розслідує інцидент з побиттям колишнього політв’язня Балуха як розбій, спрямований на заволодіння майном у великих чи особливо великих розмірах або вчинений організованою групою, або поєднаний із заподіянням тяжких тілесних ушкоджень (ч. 4 ст. 187 ККУ).