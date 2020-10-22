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Балуха виписали з лікарні швидкої допомоги

Колишнього політв'язня Кремля, кримчанина Володимира Балуха, на якого на початку вересня скоїли напад, виписали з лікарні швидкої допомоги.

Четвер, 22 жовтня 2020, 13:04

Про це повідомила активістка Наталя Лютікова на своїй сторінці у Facebook.

“Володимира виписали з лікарні швидкої допомоги, завершився страшний етап болю і невідомості. Новий день Володя розпочне з реабілітації і підготовки до відновлення. Найближчі місяці його чекає багато вправ, професійне лікування в одній з найкращих клінік країни, і, я переконана, повне одужання”, – зазначила вона.

Колишнього українського політв’язня Володимира Балуха жорстоко побили у Києві в ніч на 8 вересня — рівно за рік після його звільнення.

Його у непритомному стані в столичному Гідропарку знайшла жінка, яка викликала лікарів. Це відбулося лише вранці. Відомо, що у Балуха зламані ключиця і рука, а також важка черепно-мозкова травма.

Поліція Києва розслідує інцидент з побиттям колишнього політв’язня Балуха як розбій, спрямований на заволодіння майном у великих чи особливо великих розмірах або вчинений організованою групою, або поєднаний із заподіянням тяжких тілесних ушкоджень (ч. 4 ст. 187 ККУ).

  • 18 вересня поліція Києва затримала підозрюваного в нападі на колишнього українського політв’язня Володимира Балуха. Він намагався втекти перед затриманням.
  • Згодом підозрюваного в нападі на Володимира Балуха заарештували на два місяці.
  • 5 жовтня стало відомо, що Володимир Балух прийшов до тями і намагається говорити.
  • 9 жовтня Ірина Геращенко повідомила, що Володимира Балуха відключили від апарату ШВЛ: він у свідомості, але нічого не пам’ятає.
Теги: Володимир Балух, лікарня, напад, політв'язень

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