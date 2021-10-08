Ексголова Верховної Ради Дмитро Разумков вважає, що голосування за його відставку, як спікера, продемонструвало, що у Верховній Раді може з'явитися нова коаліція.

Про це він сказав в ефірі телеканалу “НАШ”.

Політик зауважив, що представники “Слуги народу” не змогли ухвалити рішення більшістю голосів. “За” відставку Разумкова віддали голоси лише 215 “слуг”.

“Ми побачили нову коаліцію: “Батьківщина”, “Довіра”, “Слуга” (“Слуга народу”) і “Майбутнє” (“За майбутнє”)”, – пояснив Разумков.

У відповідь один з ведучих шоу розсміявся та сказав, що виходить анаграма “БДСМ”.

На відео з 18 хвилини

Цю ж тезу Разумков повторив в ефірі політичного ток-шоу “Свобода слова Савіка Шустера”.

“Якщо говорити про те, що відставка Разумкова внутрішнє фракційне рішення, то я хотів би нагадати, що це маніпуляція і результат на табло це показав. Фракція “Слуга народу” не проголосувала в достатній кількості для того, щоб відправити мене у відставку. Лише 215 голосів при необхідних 226. Якби не підтримка фракції “Батьківщина”, двох депутатських груп, тобто ми сьогодні можемо побачити фактично нову коаліцію в стінах ВР: це “Батьківщина”, “Довіра”, “Слуга народу” і “За Майбутнє”, – сказав Разумков.

Напередодні народні депутати відправили у відставку спікера Верховної Ради Дмитра Разумкова.

Нагадаємо, що у вівторок Разумкова відсторонили від ведення пленарних засідань на два дні. За це рішення проголосували 240 народних депутатів, з яких 200 голосів віддали “слуги народу”.

Також Разумков розповів, що його видалили з усіх фракційних чатів “Слуги народу”.

Перед голосуванням він повідомив, що дві фракції ініціювали його відсторонення від ведення засідань.