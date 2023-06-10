Уряд Бельгії виділив 1,5 мільйона євро на придбання генераторів через бельгійську команду швидкої допомоги b-fast для ліквідації наслідків підриву російськими загарбниками дамби Каховської ГЕС.

Джерело: Міністерство енергетики України.

Ця допомога має важливе значення для українських областей, що постраждали від терористичної атаки ворога на Каховській ГЕС.

“Дякую Уряду Бельгії за оперативне рішення про допомогу Україні. Додаткове обладнання допоможе енергетикам оперативніше впоратися з наслідками повені, яка сталася через теракт росіян на Каховській ГЕС. Ми дуже цінуємо підтримку партнерів у ці складні для України часи”, – зазначив міністр енергетики України Герман Галущенко.

Нагадаємо, 8 червня на полях засідання ради міністрів країн Організації економічного співробітництва та розвитку (ОЕСР – OECD) Герман Галущенко та міністерка енергетики Бельгії Тіна Ван дер Стратен досягли домовленості про надання Україні бельгійською стороною аварійних генераторів для подолання наслідків повені через катастрофу на Каховській ГЕС.

Тіна Ван дер Стратен висловила підтримку Україні та співчуття українському народові з приводу трагедії, яка сталася внаслідок підриву росіянами Каховської ГЕС.

Загалом, за даними Міненерго, з початку повномасштабного вторгнення РФ Бельгія спрямувала до України чотири вантажі гуманітарної допомоги у вигляді обладнання вагою понад 36 тонн.

Зазначимо, що низка країн також оголосили про надання допомоги Україні для подолання наслідків підриву Каховської ГЕС.

Зокрема, Японія планує надати гуманітарну допомогу в розмірі 5 млн доларів українцям, які постраждали через підрив російськими окупантами Каховської ГЕС.

Прем’єр-міністр Японії Фуміо Кішіда повідомив, що уряд Японії готує пакет гуманітарної допомоги для України з урахуванням переліку першочергових потреб, переданого українською стороною.

Фуміо Кішіда зазначив, що Японія планує оперативно надати через міжнародні організації екстрену гуманітарну допомогу в розмірі 5 млн доларів українцям, які постраждали через затоплення внаслідок підриву росіянами Каховської ГЕС.

Крім того, Молдова передасть Україні допомогу на суму 4,2 млн леїв (близько 215 тисяч доларів) для подолання екологічних і гуманітарних наслідків підриву російськими загарбниками Каховської ГЕС.

Це рішення ухвалила Національна комісія надзвичайних ситуацій Молдови.

До партії гуманітарної допомоги увійдуть водонасосні станції, надувні човни, харчові продукти та обладнання, необхідні для полегшення наслідків затоплення.

Обладнання нададуть із резервів Генерального інспекторату надзвичайних ситуацій та Агентства матеріальних резервів.