У Білому домі переглянуть встановлені строки щодо введення третьої (бустерної) дози вакцини проти коронавірусу. Наразі це вісім місяців.

Про це повідомляє американський телеканал CNN.

З огляду на досвід Ізраїлю, президент США Джо Байден сказав про те, що варто переглянути строки введення третьої вакцини. Наразі програма ревакцинації в США має розпочатися 20 вересня. Її ще не погодили в Управлінні з санітарного нагляду за якістю харчових продуктів та медикаментів США й і Центрі США з контролю та профілактики захворювань.

Проблема в тому, що медики поки не знають, коли саме варто вводити третю дозу вакцини. Орієнтовно, це вісім місяців з дня введення другої дози вакцини. Дані поки уточнюються.

“Поки що невідомо, це має бути обов’язково вісім місяців, чи може бути п’ять місяців? Поки що строки обговорюються. Я обговорюватиму це з доктором Ентоні Фаучі”, – пояснив Байден.

Речниця Білого дому Джен Псакі сказала, що поки що “нічого не змінилося”.

“Президент буде керуватися рекомендаціями CDC та FDA, а також порадами представників сфери охорони здоров’я”, – пояснила Псакі.

Президент США Джо Байден та перша леді Джилл Байден збираються отримати по третій (бустерній) дозі вакцини проти коронавірусу, щойно це буде можливо.

13 серпня Управління США з контролю над харчовими продуктами та ліками (FDA) санкціонувало застосування додаткової, бустерної, дози вакцини проти коронавірусу COVID-19 для людей з ослабленим імунітетом. Згідно з рішенням FDA, третю дозу вакцин Moderna або Pfizer можна буде вводити принаймні через 28 днів після другого щеплення (людям з ослабленим імунітетом). На думку регулятора, іншим групам громадян наразі досить двох доз вакцин.

Як інформує американський телеканал CNN із посиланням на дані Центрів з контролю та профілактики захворювань США (CDC), у Сполучених Штатах близько 9 мільйонів американців мають ослаблений імунітет або через наявні у них хвороби, або через ліки, які вони приймають.