Заступник державного секретаря США Стівен Біген в ОБСЄ підтримав протестувальників в Білорусі та виступив за проведення вільних і чесних виборів в країні.

Про це він заявив на спеціальному засіданні постійної ради ОБСЄ.

За словами Бігена, “світові ясно, що вибори 9 серпня в Білорусі були сфальшовані”.

“У день виборів надійшли переконливі повідомлення про серйозні порушення під час підрахунку голосів та повідомлення результатів виборів, а також про обмежувальні заходи, що забороняють місцевим незалежним спостерігачам перебувати на виборчих дільницях. І, на жаль, через масштаби цієї фальсифікації білоруський народ ніколи не дізнається реальних результатів своїх виборів”, — зазначив він.

Заступник держсекретаря нагадав про численні порушення під час проведення виборів: переслідування активістів, журналістів та опозиційних кандидатів, перешкоджання їхній реєстрації та арешти.

Біген зауважив сміливість білоруського народу, виявлену під час протестів, і наголосив, що США підтримує прагнення демонстрантів.

“Сполучені Штати твердо підтримують право білоруського народу вимагати від свого уряду дотримання принципів, за які виступає ОБСЄ: вільних і справедливих виборів і захисту прав людини. Кожна держава-учасниця ОБСЄ зобов’язалася дотримуватися цих принципів в Гельсінкських угодах і Заключному акті”, — сказав він.

За словами Бігена, світова спільнота готова “підтримати народ Білорусі в його прагненні до своєї нації”.

Для цього, як зазначив заступник держсекретаря, необхідно наступне:

“По-перше, необхідно негайно покласти край насильству над білоруським народом і звільнити всіх несправедливо затриманих. По-друге, народу Білорусі необхідно надати право на самовизначення для вибору власних лідерів за допомогою дійсно вільних і справедливих виборів з незалежних спостерігачів”.

Крім того, Біген заявив, що те, що відбувається в Білорусі — “не змагання між Сходом і Заходом і, звичайно, не змагання між Росією і Сполученими Штатами”.