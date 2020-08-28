Про це він заявив на спеціальному засіданні постійної ради ОБСЄ.
За словами Бігена, “світові ясно, що вибори 9 серпня в Білорусі були сфальшовані”.
“У день виборів надійшли переконливі повідомлення про серйозні порушення під час підрахунку голосів та повідомлення результатів виборів, а також про обмежувальні заходи, що забороняють місцевим незалежним спостерігачам перебувати на виборчих дільницях. І, на жаль, через масштаби цієї фальсифікації білоруський народ ніколи не дізнається реальних результатів своїх виборів”, — зазначив він.
Заступник держсекретаря нагадав про численні порушення під час проведення виборів: переслідування активістів, журналістів та опозиційних кандидатів, перешкоджання їхній реєстрації та арешти.
Біген зауважив сміливість білоруського народу, виявлену під час протестів, і наголосив, що США підтримує прагнення демонстрантів.
“Сполучені Штати твердо підтримують право білоруського народу вимагати від свого уряду дотримання принципів, за які виступає ОБСЄ: вільних і справедливих виборів і захисту прав людини. Кожна держава-учасниця ОБСЄ зобов’язалася дотримуватися цих принципів в Гельсінкських угодах і Заключному акті”, — сказав він.
За словами Бігена, світова спільнота готова “підтримати народ Білорусі в його прагненні до своєї нації”.
Для цього, як зазначив заступник держсекретаря, необхідно наступне:
“По-перше, необхідно негайно покласти край насильству над білоруським народом і звільнити всіх несправедливо затриманих.
По-друге, народу Білорусі необхідно надати право на самовизначення для вибору власних лідерів за допомогою дійсно вільних і справедливих виборів з незалежних спостерігачів”.
Крім того, Біген заявив, що те, що відбувається в Білорусі — “не змагання між Сходом і Заходом і, звичайно, не змагання між Росією і Сполученими Штатами”.
“Це битва між правителем і його народом. Сполучені Штати не прагнуть контролювати або вирішувати долю білоруського народу. Це їм і тільки їм вирішувати. Але якщо ми в цьому органі не підтримуємо їх, ми дискредитуємо все, за що виступає ОБСЄ”, — вважає він .
Як повідомлялося раніше, 9 серпня у Білорусі відбулися вибори президента. Виборчий штаб кандидата в президенти Білорусі Світлани Тихановської не визнав офіційні підсумки голосування.
10 серпня кандидатка в президенти Білорусі на минулих виборах Світлана Тихановська подала скаргу до Центрвиборчкому. Вона вимагала провести повторний підрахунок голосів. 11 серпня Світлана Тихановська виїхала з країни й зараз перебуває в Литві.
14 серпня Центральна виборча комісія Білорусі оголосила офіційні результати виборів президента. Лукашенко, за офіційними даними, набрав 80,1 % голосів, а Тихановська – 10,1 %.
14 серпня, після оголошення результатів президентських виборів у Білорусі, опозиційний кандидат Світлана Тихановська ініціювала створення координаційної ради “для забезпечення трансферу влади”.
- Раніше депутати Європейського парламенту заявили, що не визнають результатів президентських виборів в Білорусі та вважають Олександра Лукашенка персоною нон грата.
- Європейський союз найближчим часом введе санкції проти багатьох білоруських посадових осіб за насильство, репресії та фальсифікацію виборів.