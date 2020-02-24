Про це свідчить соціологічне дослідження групи “Рейтинг”.
Так, висловилися проти протестів 74% опитаних українців.
В той же час 15% українців підтримують протести проти розміщення в регіоні евакуйованих з Китаю людей, а 11% не змогли чітко відповісти.
Протести проти розміщення евакуйованих не підтримує приблизно однаковий відсоток людей (71-73%) на Сході, в Центрі і на Заході країни. На Півдні України такі протести не підтримують 80% українців.
Помітна різниця між думками людей з різним рівнем освіти. Зокрема, проти протестів висловилися 81% людей з вищою освітою і 67% людей із середньою освітою.
Нагадаємо, 20 лютого евакуйовані з охопленого коронавірусом Уханя громадяни України та іноземці прибули до медичного закладу “Нові Санжари” в Полтавській області. Автобуси заїжджали в санаторій крізь клуби диму від покришок і під крики місцевих жителів. Мітингувальники поводилися агресивно і намагалися закидати автобуси камінням. У кількох автобусах розбили скло. Уздовж кожного автобуса вишикувалися ряди нацгвардійців, які супроводжували їх до воріт санаторію. Між протестувальниками в Нових Санжарах та правоохоронцями відбулися зіткнення.
- В результаті заворушень у Нових Санжарах за медичною допомогою звернулися дев’ять поліцейських і одна цивільна особа. Поліція затримала 24 учасників протесту. У поліції відкрили п’ять кримінальних справ через зіткнення в Нових Санжарах.
- #Букви розповідали, як починалися і проходили протести в Нових Санжарах.