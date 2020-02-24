Переважна більшість українців не підтримують протести проти розміщення в їх регіоні людей, евакуйованих з Китаю.

Про це свідчить соціологічне дослідження групи “Рейтинг”.

Так, висловилися проти протестів 74% опитаних українців.

В той же час 15% українців підтримують протести проти розміщення в регіоні евакуйованих з Китаю людей, а 11% не змогли чітко відповісти.

Протести проти розміщення евакуйованих не підтримує приблизно однаковий відсоток людей (71-73%) на Сході, в Центрі і на Заході країни. На Півдні України такі протести не підтримують 80% українців.

Помітна різниця між думками людей з різним рівнем освіти. Зокрема, проти протестів висловилися 81% людей з вищою освітою і 67% людей із середньою освітою.