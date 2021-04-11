Про це повідомляє британський телеканал Sky News із посиланням на заяву представника Даунінг-стріт.
Раніше Букінгемський палац повідомив, що тільки 30 осіб зможуть бути присутніми на похороні герцога Единбурзького через запобіжні заходи, пов’язані з поширенням коронавірусу.
Джонсон вирішив відмовитися від участі в церемонії й таким чином поступитися своїм місцем.
“Прем’єр-міністр завжди хотів діяти так, як буде краще для королівської родини. Тому він не буде присутній на похороні в суботу, щоб це могли зробити якомога більше представників королівської родини”, – заявили у Даунінг-стріт.
Консервативна партія також оголосила, що у зв’язку зі смертю принца Філіпа призупинить загальнонаціональну кампанію перед місцевими виборами.
Нагадаємо, 23 лютого стало відомо, що чоловік королеви Великої Британії Єлизавети II принц Філіп підхопив інфекцію.
Філіп був госпіталізований в лікарню короля Едуарда VII в Лондоні 16 лютого. У березні його перевели в лікарню Святого Варфоломія – спеціалізовану високотехнологічну лікарню – для операції, яка пов’язана з “уже наявним серцевим захворюванням”.
Раніше повідомлялося, що у зв’язку з пандемією коронавірусу похорон герцога Единбурзького принца Філіпа відбудеться з деякими змінами. Прощання з членом королівської родини пройде без представників громадськості.
- Зазначається, що це було найдовше перебування принца в лікарні. Після виписки Філіп повернувся до Віндзорського замку.
- Там він і помер 9 квітня. Детальніше про смерть принца Філіпа – у матеріалі.
- #Букви зібрали знакові фото, які розповідають про життєвий шлях герцога Единбурзького.
- Принца Філіпа поховають у суботу, 17 квітня. Церемонія пройде у каплиці Святого Георгія в Віндзорському замку – початок о 15:00 за місцевим часом (17:00 за Києвом).