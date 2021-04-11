Прем'єр-міністр Великої Британії Борис Джонсон не піде на похорон принца Філіпа. Таке рішення він прийняв через COVID-обмеженя, через які присутніми на церемонії можуть бути не більше 30 осіб.

Про це повідомляє британський телеканал Sky News із посиланням на заяву представника Даунінг-стріт.

Раніше Букінгемський палац повідомив, що тільки 30 осіб зможуть бути присутніми на похороні герцога Единбурзького через запобіжні заходи, пов’язані з поширенням коронавірусу.

Джонсон вирішив відмовитися від участі в церемонії й таким чином поступитися своїм місцем.

“Прем’єр-міністр завжди хотів діяти так, як буде краще для королівської родини. Тому він не буде присутній на похороні в суботу, щоб це могли зробити якомога більше представників королівської родини”, – заявили у Даунінг-стріт.

Консервативна партія також оголосила, що у зв’язку зі смертю принца Філіпа призупинить загальнонаціональну кампанію перед місцевими виборами.

Нагадаємо, 23 лютого стало відомо, що чоловік королеви Великої Британії Єлизавети II принц Філіп підхопив інфекцію.

Філіп був госпіталізований в лікарню короля Едуарда VII в Лондоні 16 лютого. У березні його перевели в лікарню Святого Варфоломія – спеціалізовану високотехнологічну лікарню – для операції, яка пов’язана з “уже наявним серцевим захворюванням”.

Раніше повідомлялося, що у зв’язку з пандемією коронавірусу похорон герцога Единбурзького принца Філіпа відбудеться з деякими змінами. Прощання з членом королівської родини пройде без представників громадськості.