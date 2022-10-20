Про це стало відомо політичному редактору Times Стівену Свінфорду.
“Він промацує ґрунт, але, як кажуть, вважає, що це питання національного інтересу”, — написав у Twitter політичний редактор.
Прем’єр-міністерка Великої Британії Ліз Трасс подала у відставку лише після 45 днів перебування на посаді. Вона залишатиметься на посаді, доки не оберуть її наступника.
Водночас у Консервативній партії Великої Британії мають намір обрати майбутнього прем’єр-міністра до кінця цього місяця.
Довідка. 6 серпня Борис Джонсон залишив посаду прем’єр-міністра Великої Британії після трьох років головування, поступившись місцем своїй наступниці.
Ліз Трасс, колишня міністерка закордонних справ Великої Британії, заручилася підтримкою низового кола своєї партії завдяки обіцянкам скоротити податки й лояльності до прем’єр-міністра Бориса Джонсона.
Згідно з соцдослідженнями, більшість британців вважали, що вона буде “поганою” прем’єр-міністеркою, втім, Трасс була фавориткою серед активістів Торі, які обирали лідера своєї партії. 12% населення вважали, що Трасс буде хорошою або чудовою прем’єр-міністеркою.
Раніше Ліз Трасс заявляла, що готова натиснути на “ядерну кнопку”, якщо це буде необхідно.
- 2 вересня у Великій Британії завершилось голосування за нового лідера Консервативної партії й прем’єр-міністра, який змінить Бориса Джонсона після його відставки.
- Ліз Трасс заявила, що скасує всі закони Європейського Союзу до 2023 року на посаді прем’єр-міністерки.
- Законодавець-ветеран від Консервативної партії Девід Девіс описав виклики, які вона братиме на себе на посаді прем’єр-міністра, як “ймовірно, другу найскладнішу посаду післявоєнних прем’єр-міністрів” – після консерваторки Маргарет Тетчер у 1979 році.