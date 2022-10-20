Очікується, що колишній прем’єр-міністр Великої Британії Борис Джонсон візьме участь у конкурсі на лідерство Консервативної партії замість Ліз Трасс, яка 20 жовтня заявила, що подає у відставку.

Про це стало відомо політичному редактору Times Стівену Свінфорду.

“Він промацує ґрунт, але, як кажуть, вважає, що це питання національного інтересу”, — написав у Twitter політичний редактор.

Прем’єр-міністерка Великої Британії Ліз Трасс подала у відставку лише після 45 днів перебування на посаді. Вона залишатиметься на посаді, доки не оберуть її наступника.

Водночас у Консервативній партії Великої Британії мають намір обрати майбутнього прем’єр-міністра до кінця цього місяця.

Довідка. 6 серпня Борис Джонсон залишив посаду прем’єр-міністра Великої Британії після трьох років головування, поступившись місцем своїй наступниці.

Ліз Трасс, колишня міністерка закордонних справ Великої Британії, заручилася підтримкою низового кола своєї партії завдяки обіцянкам скоротити податки й лояльності до прем’єр-міністра Бориса Джонсона.

Згідно з соцдослідженнями, більшість британців вважали, що вона буде “поганою” прем’єр-міністеркою, втім, Трасс була фавориткою серед активістів Торі, які обирали лідера своєї партії. 12% населення вважали, що Трасс буде хорошою або чудовою прем’єр-міністеркою.

Раніше Ліз Трасс заявляла, що готова натиснути на “ядерну кнопку”, якщо це буде необхідно.