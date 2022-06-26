Прем'єр-міністр Великої Британії Борис Джонсон переконаний, що дозвіл президенту РФ Володимиру Путіну досягти успіху у вторгненні в Україну матиме "абсолютно катастрофічні" наслідки для усього світу.

Про це він зазначив американському телеканалу CNN.

Джонсон закликав американців, британців та інших на Заході зберігати рішучість карати Москву, попри наслідки.

“Я б просто сказав людям у Сполучених Штатах, що Америка історично робила і повинна робити, а саме – активізуватися на шляху до миру, свободи та демократії. І якщо ми дозволимо Путіну просто анексувати, завоювати значні частини вільної, незалежної, суверенної країни, що він і збирається зробити… тоді наслідки для світу будуть абсолютно катастрофічними”, – зазначив він.

Цього тижня Джонсон приєднається до інших лідерів G7 в Баварських Альпах для переговорів, зосереджених на війні в Україні, котра на п’ятому місяці переростає в кричущий конфлікт на виснаження.

Очікується, що лідери обговорять нові методи покарання Москви, зокрема заборону на імпорт золота з РФ, про яку президент США Джо Байден оголосив у неділю. Водночас постає питання чи зможе Захід зберегти свою рішучість покарати Путіна на тлі стрімкого зростання цін на енергоносії – і політичної реакції, яку цей сплеск викликав для лідерів вдома.

Саміт G7

26 червня в Німеччині у замковому курорті Шлосс Ельмау біля підніжжя найвищої гори Німеччини Цугшпіц розпочався триденний саміт G7.Очікується, що лідери G7 прагнутимуть продемонструвати єдиний фронт у підтримці України настільки, наскільки це буде необхідно. Вони шукатимуть шляхи посилення тиску на Кремль, хоча вони хочуть уникнути санкцій, які можуть розпалити інфляцію та посилити кризу вартості життя, яка вплине на життя і в їхніх країнах.

Прем’єр-міністр Великої Британії Борис Джонсон учергове наголосить на необхідності беззаперечної підтримки України. Він переконаний: будь-які ознаки втоми або коливання з боку партнерів нашої держави зіграють на руку Кремля. Щоб допомогти з цією нагальною потребою, Велика Британія готова надати ще 525 мільйонів доларів США у вигляді гарантій для кредитування Світового банку пізніше цього року. Разом з цією оголошеною сьогодні фінансовою допомогою, сукупна економічна та гуманітарна підтримка Великої Британії для України цього року вже становить 1,8 мільярда доларів США.

Шведський політик і дипломат, експрем’єр-міністр Карл Більдт назвав нанесені по Києву ракетні удари сигналом для саміту G7: “Важко сприймати сьогоднішню ранкову ракетну атаку на житлові райони Києва як не навмисну російську ескалацію та сигнал до зустрічі G7 в Ельмау сьогодні”, – написав політик.