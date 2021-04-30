Про це повідомляють #Букви.
Офіційний запуск застосунку відбувся в рамках презентації результатів проєкту з підтримки розвитку медіаграмотності “Youth MediaLab – Схід“, який впроваджувався протягом 2020-2021 роках у Донецькій та Луганській областях.
Застосунок “Virno” функціонує як агрегатор та відображає новини з перевірених і відібраних джерел, список яких визначається Інститутом масової інформації (ІМІ) двічі на рік.
Станом на лютий, такий список складається з восьми ЗМІ: “Букви”, “Суспільне”, “Радіо Свобода”, “Громадське”, “Укрінформ”, “Українська правда”, “Ліга” та “Дзеркало тижня”.
Зазначається, що за результатами аналізу від ІМІ, рівень дотримання професійних стандартів на цих ресурсах в середньому становив близько 97,8 %. Новинні матеріали з цих ресурсів з’являються у застосунку “Virno”, використовуючи технологію RSS-каналів. Такий формат забезпечує вчасне оновлення стрічки новин.
Своєю чергою користувачі застосунку самі формують вигляд своєї стрічки новин у “Virno”, обираючи у налаштуваннях ті теми та видання, які їм цікаві. А надійність першоджерел забезпечує захист користувачів від фейків та маніпуляцій.
Застосунок безкоштовний і доступний на мобільних операційних системах Android та iOS.
ДОВІДКА. Всеукраїнська медіаплатформа Youth MediaLab – перша в Україні соціальна мережа для швидкого та зручного спілкування й обміну досвідом між молодіжними медіа з різних міст. Проєкт Youth MediaLab реалізує громадська організація “Комунікації для змін” за підтримки Міністерства освіти та науки та Проєкту “Зміцнення громадської довіри” (UCBI II), що фінансується Агентством США з міжнародного розвитку (USAID).
- У березні повідомлялося, що у виданні “Букви” немає жодного замовного матеріалу, тобто джинси (за даними моніторингу “Інституту масової інформації”, яке було проведене 1–5 лютого 2021 року в 17 онлайн-медіа).
- У лютому інтернет-видання “Букви” увійшло до переліку найякісніших українських онлайн-медіа, який називається “Білий список”.
- У січні інтернет-видання “Букви” потрапило до переліку ЗМІ, котрі подають майже 100-відсотково якісну інформацію.
- Також “Букви” очолювали список найякісніших ЗМІ щодо дотримання професійних стандартів за результатами хвиль моніторингу ІМІ. Зокрема, станом на четвертий квартал 2020 року “Букви” разом із ще шістьма онлайновими медіа очолили рейтинг ЗМІ щодо дотримання професійних стандартів.