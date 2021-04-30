В Україні запустили мобільний застосунок достовірних новин під назвою “Virno“. В рамках цього проєкту видання “Букви“ рекомендують школярам як достовірне джерело.

Про це повідомляють #Букви.

Офіційний запуск застосунку відбувся в рамках презентації результатів проєкту з підтримки розвитку медіаграмотності “Youth MediaLab – Схід“, який впроваджувався протягом 2020-2021 роках у Донецькій та Луганській областях.

Застосунок “Virno” функціонує як агрегатор та відображає новини з перевірених і відібраних джерел, список яких визначається Інститутом масової інформації (ІМІ) двічі на рік.

Станом на лютий, такий список складається з восьми ЗМІ: “Букви”, “Суспільне”, “Радіо Свобода”, “Громадське”, “Укрінформ”, “Українська правда”, “Ліга” та “Дзеркало тижня”.

Зазначається, що за результатами аналізу від ІМІ, рівень дотримання професійних стандартів на цих ресурсах в середньому становив близько 97,8 %. Новинні матеріали з цих ресурсів з’являються у застосунку “Virno”, використовуючи технологію RSS-каналів. Такий формат забезпечує вчасне оновлення стрічки новин.

Своєю чергою користувачі застосунку самі формують вигляд своєї стрічки новин у “Virno”, обираючи у налаштуваннях ті теми та видання, які їм цікаві. А надійність першоджерел забезпечує захист користувачів від фейків та маніпуляцій.

Застосунок безкоштовний і доступний на мобільних операційних системах Android та iOS.

ДОВІДКА. Всеукраїнська медіаплатформа Youth MediaLab – перша в Україні соціальна мережа для швидкого та зручного спілкування й обміну досвідом між молодіжними медіа з різних міст. Проєкт Youth MediaLab реалізує громадська організація “Комунікації для змін” за підтримки Міністерства освіти та науки та Проєкту “Зміцнення громадської довіри” (UCBI II), що фінансується Агентством США з міжнародного розвитку (USAID).