Центр вакцинації проти COVID-19, створений на базі Міжнародного виставкового центру, працюватиме цього тижня 5 днів – від 30 червня до 4 липня.

Про це повідомила пресслужба Київської міської державної адміністрації.

Директорка департаменту охорони здоров’я Валентина Гінзбург розповіла, що впродовж 24-27 червня на території Міжнародного виставкового центру проти коронавірусу було вакциновано 7588 містян. Щеплення там проводять вакциною CoronaVac. Зокрема, вакцинують тих, хто зареєструвався в застосунку “Дія”. Для мінімізації черги охочим щепитися пропонують також записатися через сервіс Helsi.me та прийти на конкретний час.

“Як свідчать цифри, Київ нарощує темпи вакцинації та лишається лідером серед регіонів у цьому напрямі. Така стабільність досягається, перш за все, постійним удосконаленням організації процесу. Так, якщо у перші вакцинальні вихідні люди перебували у “живій черзі”, то потім ми розділили потоки і запропонували записуватися на конкретний час”, – зазначила вона.

Гінзбург додала, що з цих вихідних містяни, зареєстровані на щеплення у “Дії”, зможуть щепитися не лише у МВЦ, а й у пунктах вакцинації в Центрах первинної медико-санітарної допомоги.

“Це чергова пропозиція, скориставшись якою кияни зможуть вакцинуватися ще зручніше, практично поряд із місцем проживання. Адреси цих вакцинальних центрів та графік їхньої роботи буде незабаром оприлюднено”, – повідомила директорка.

Нагадаємо, 24 лютого в Україні стартував процес вакцинації проти коронавірусу COVID-19. Перше щеплення препаратом Covishield зробили лікарю-реаніматологу з Черкас. Йдеться про вакцину під торговою маркою Covishield, що випускається в Індії за ліцензією британсько-шведської компанії AstraZeneca.

13 квітня в Україні розпочалося щеплення вакциною проти коронавірусу CoronaVac виробництва китайської компанії Sinovac Biotech.

16 квітня до України було доставлено першу партію вакцини проти коронавірусу COVID-19 розробки американської компанії Pfizer та німецької BioNTech. 18 квітня розпочалася вакцинація цим препаратом.