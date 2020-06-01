Covid-19 Україна

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Чорновол знову викликають до суду

Екс-депутатку Тетяну Чорновіл знову викликають до суду у справі Майдану для вибору запобіжного заходу.

Понеділок, 1 червня 2020, 13:51

Про це сама Чорновол повідомила на своїй сторінці в Facebook.

Запобіжний захід по майданівському справі штурму офісу Партії регіонів. 16:00. Печерський суд, написала вона.

При цьому Чорновіл уточнила, що про проведення судового засідання вона була повідомлена всього за три години до його початку.

Раніше повідомляли, що екснардепу Тетяні Чорновол, якій повідомили про підозру в умисному вбивстві внаслідок підпалу офісу Партії регіонів, замінили цілодобовий домашній арешт на нічний.

Нагадаємо, 10 квітня до колишньої народної депутатки Тетяни Чорновол прийшли з обшуком співробітники Державного бюро розслідувань. Пізніше ДБР повідомило Чорновол про підозру в умисному вбивстві. Її підозрюють в умисному протиправному заподіянні смерті іншій людині, здійсненому за попередньою змовою групою осіб способом, небезпечним для життя багатьох осіб.

Міністр внутрішніх справ Арсен Аваков жорстко відреагував на обшуки у колишньої народної депутатки Тетяни Чорновол у справах протестів на Майдані. Він звернувся до першого заступника директора Державного бюро розслідувань Олександра Бабікова, назвавши того адвокатом Януковича.

Теги: Татьяна Черновол, Партия регионов, суд

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