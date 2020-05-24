Колишній народний депутат України від "Народного фронту" Тетяна Чорновіл заявила, що в її відношенні відкрили ще одне кримінальне провадження.

Про це вона повідомила в ефірі hromadske.

“Нещодавно я дізналася, що проти мене порушили ще одну справу, в якій зараз проводиться експертиза щодо мого нагородного автомата. Я намагалася з’ясувати, в чому суть, тому що автомат легальний. Він нагородний, у нього є посвідчення, датоване 16 жовтня 2014 року” , – сказала Чорновіл.

За словами екснардепа, їй інкримінують те, що “цей автомат був захоплений в бою, отже, нелегальний”.

Чорновіл уточнила, що розслідування проводить Державне бюро розслідувань (ДБР).

Раніше повідомлялося, що екснардепу Тетяні Чорновол, якій повідомили про підозру в умисному вбивстві внаслідок підпалу офісу Партії регіонів, замінили цілодобовий домашній арешт на нічний.

Нагадаємо, 10 квітня до колишньої народної депутатки Тетяни Чорновол прийшли з обшуком співробітники Державного бюро розслідувань. Пізніше ДБР повідомило Чорновол про підозру в умисному вбивстві. Її підозрюють в умисному протиправному заподіянні смерті іншій людині, здійсненому за попередньою змовою групою осіб способом, небезпечним для життя багатьох осіб.

Міністр внутрішніх справ Арсен Аваков жорстко відреагував на обшуки у колишньої народної депутатки Тетяни Чорновол у справах протестів на Майдані. Він звернувся до першого заступника директора Державного бюро розслідувань Олександра Бабікова, назвавши того адвокатом Януковича.