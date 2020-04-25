Про це вона повідомила на своїй сторінці у Facebook.
“Диявол в деталях. Нас так чудовенько обманули з “нічним арештом”. В ухвалі суду зазначається, що я не можу покидати меж села Гора, ні вдень, ні вночі. Отже той же домашній арешт, вид збоку. Тільки не подумайте, що я скаржусь… Гріх скаржитися, коли вся країна під домашнім арештом. І дякую за підтримку всім- всім. Завдяки лише вашій активності в соцмережах, вашим дописам, лайкам і коментарям я зараз не в тюрмі. А зараз так гарно – весна. Я як ніколи її ціную і радію… Хоча так само я обожнювала весну в 2014. Так завжди, особливо цінуєш те, що можеш втратити…”, – написала Черновол.
Вона також оприлюднила постанову суду про зміну їй запобіжного заходу з цілодобового домашнього арешту на нічний.
Раніше повідомлялося, що екснардепу Тетяні Чорновол, якій повідомили про підозру в умисному вбивстві внаслідок підпалу офісу Партії регіонів, замінили цілодобовий домашній арешт на нічний.
Нагадаємо, 10 квітня до колишньої народної депутатки Тетяни Чорновол прийшли з обшуком співробітники Державного бюро розслідувань. Пізніше ДБР повідомило Чорновол про підозру в умисному вбивстві. Її підозрюють в умисному протиправному заподіянні смерті іншій людині, здійсненому за попередньою змовою групою осіб способом, небезпечним для життя багатьох осіб.
Міністр внутрішніх справ Арсен Аваков жорстко відреагував на обшуки у колишньої народної депутатки Тетяни Чорновол у справах протестів на Майдані. Він звернувся до першого заступника директора Державного бюро розслідувань Олександра Бабікова, назвавши того адвокатом Януковича.
- Тетяна Чорновол розповіла, які статті інкримінує їй Державне бюро розслідувань.
- 51 нардеп підписав заяву на підтримку Чорновол із вимогою звільнити Бабікова.
- 14 квітня колишня депутатка Верховної Ради Тетяна Чорновол після допиту в Державному бюро розслідувань (ДБР) у справі про вбивство заявила, що справа проти неї сфальсифікована.