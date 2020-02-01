25-річний депутат від фракції "Слуги народу" Євгеній Брагар розпочав "війну" з волонтерками через їх відмову дивитися російський серіал та порадив пенсіонерці продати собаку, щоб розрахуватись за комунальні послуги.

#Букви розповідають, що відомо про одіозного “слугу народу”.

Біографія

Брагар Євген народився 30 травня 1994 року в місті Київ. За освітою він історик. Навчався в Київському національному університеті імені Тараса Шевченка. А на момент виборів до парламенту 2019 року він був аспірантом цього ж вузу.

Офіційно до виборів Євген ніде не працював, лише проходив стажування в комітеті Верховної Ради з питань закордонних справ. На виборах президента України у 2019 році тоді ще майбутній нардеп був членом ОВК № 13 (Вінницька область) від Володимира Зеленського.

Наразі Брагар є заступником голови Комітету Верховної Ради з питань свободи слова, який у очолює Нестор Шуфрич, а також керівником групи з міжпарламентських зв’язків з Алжиром і В’єтнамом.

Про сімейний стан нардепа інформації у відкритих джерелах немає.

Статки

У декларації нардепа вказано, що він володіє квартирою площею 50,8 квадратних метрів у Києві. Квартира є спільною власністю Брагара Євгенія та Брагар Тетяни.

У доходах він зареєстрував 53 тисячі грн стипендії, яку отримував від Київського національного університету імені Тараса Шевченка, а також 152 гривні процентів від “ПриватБанку”. Крім того, готівкою Брагар зареєстрував 55 647 грн.

Скандали

“Війна” з волонтерками

В понеділок водій автобуса з Луцька до Києва висадив у нічний час посеред траси двох дівчат-волонтерів Ярину Чорногуз та Анастасію Конфедерат. Це сталося після того, як вони попросили водія вимкнути російськомовний серіал, який був транслювався в автобусі.

Дівчата поверталися з похорону загиблого в зоні ООС Миколи Сорочука. Компанія-перевізник публічно висловила дівчатам вибачення, повернула кошти, витрачені ними на квитки, а також застосувала санкції до водія – його вирішили звільнити.

На цьому інцидент міг би бути вичерпаний, однак народний депутат від фракції “Слуги народу”, заступник голови парламентського комітету з питань свободи слова Євгеній Брагар заявив, що ця ситуація є проявом “культурної нетерпимості”, а також повідомив, що стурбований майбутнім звільненого водія та хоче написати на дівчат заяву до поліції.

Попри шквал критики як з боку громадськості, так і з боку колег Брагаря, народний депутат все ж звернувся до поліції.

Фото: facebook.com/yvbragar

Поради від Брагаря

Соцмережі ”вибухнули” після поради нардепа пенсіонерці. Так, на питання Любові Павлівни з Аджамки (Кіровоградська область), як сплачувати за комунальні послуги, якщо у неї пенсія 2 тисячі гривень, Брагар запропонував їй продати собаку.

“Прожити в цих умовах важко, але ми ще не знаємо, чи є у неї якесь інше майно. […] Якщо собака у дворі елітної породи, то вона може її продати в будь-який момент і спокійно собі сплатити”, – сказав депутат.

Немає грошей платити за комуналку? Продай собаку! Немає грошей платити за комуналку? Продай собаку! Депутат від “Слуга Народу” Євгеній Брагар дав пенсіонерці пораду, де взяти гроші, щоб за комунальні послуги… P.S. Це той самий Брагар, який написав заяву на волонтерок, які відмовилися дивитися російський серіал в автобусі 🤷🏻‍♂️ Підписуйтесь на #Букви в Telegram: https://t.me/bykvu 🎥: 112.ua «Слуга народа» посоветовал пенсионерке продать собаку, чтобы рассчитаться за коммуналку Опубликовано Букви Суббота, 1 февраля 2020 г.

Пізніше він спробував пояснити свої слова та перепросити.

Брагар зазначив, що в політиці він нова людина та ще “не навчився відповідати на чутливі питання“.

“Мені дуже прикро, що мої висловлювання на “112 каналі“ з приводу субсидій викликали таку бурхливу реакцію. Я є новою особою в політиці та ще не навчився відповідати на чутливі питання. Всі ми маємо бабусь, дідусів, батьків, які отримують досить низькі пенсії. Хочу наголосити, що не мав на меті когось образити, лише хотів звернути увагу на випадки несправедливості, коли люди, які не потребують допомоги, користуються субсидіями, приховуючи маєтки і свій розкішний спосіб життя. Приношу вибачення всім, кого могли образити мої слова. Нарахування субсидій – дуже делікатне питання і воно потребує не лише особливої уваги з боку держави, а й відповідального ставлення громадян“, – написав він на своїй сторінці у Facebook.