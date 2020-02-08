Свою думку з цього приводу він висловив в інтерв’ю “Радіо Свобода”.

За словами Чумака, в даному випадку не потрібно “плутати свободу слова з можливим злочином і розслідуванням цього злочину”.

“Це ж не пов’язано з розповсюдженням певної інформації, яка суспільно важлива і таке інше. Вся ця історія пов’язана з тим, що в офісі, в кабінеті другої людини в державі, прем’єр-міністра, керівника Уряду в державі, стоять пристрої, які несанкціоновано знімають інформацію. Повинна реагувати на це правоохоронна система? Абсолютно! Якщо у правоохоронців є підстави провести обшуки в місці, де, вони вважають, може знаходитися інформація, пов’язана з цим злочином, вони повинні це зробити? Повинні”, – наголосив Чумак.

Він також висловив думку, що правоохоронцям не можна забороняти проводити слідчі дії тільки тому, що “це ЗМІ загальнонаціонального масштабу”.

“Тому що там можна ж приховувати будь-яку інформацію. Давайте сховаємо бомбу і скажемо, що не можна там шукати нічого, тому що це ж ЗМІ. А якщо там є підстави вважати, що там оброблялася ця інформація, що там оброблялися ці відео або аудіофайли, вони мають право туди зайти? Вони мають право. Їм надане право в судовому порядку? Надане право. Тобто закон порушений? Закон не порушений під час проведення таких обшуків. Вони не пов’язані з функціоналом цієї медіакомпанії”, – заявив заступник генпрокурора. На уточнююче запитання, чи є дані, що на комп’ютері одного зі співробітників “1+1” відбувалося монтування “плівок Гончарука”, Чумак відповів: “Ну, так”.

(На відео – з 16:40)