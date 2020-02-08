Свою думку з цього приводу він висловив в інтерв’ю “Радіо Свобода”.
За словами Чумака, в даному випадку не потрібно “плутати свободу слова з можливим злочином і розслідуванням цього злочину”.
“Це ж не пов’язано з розповсюдженням певної інформації, яка суспільно важлива і таке інше. Вся ця історія пов’язана з тим, що в офісі, в кабінеті другої людини в державі, прем’єр-міністра, керівника Уряду в державі, стоять пристрої, які несанкціоновано знімають інформацію. Повинна реагувати на це правоохоронна система? Абсолютно! Якщо у правоохоронців є підстави провести обшуки в місці, де, вони вважають, може знаходитися інформація, пов’язана з цим злочином, вони повинні це зробити? Повинні”, – наголосив Чумак.
Він також висловив думку, що правоохоронцям не можна забороняти проводити слідчі дії тільки тому, що “це ЗМІ загальнонаціонального масштабу”.
“Тому що там можна ж приховувати будь-яку інформацію. Давайте сховаємо бомбу і скажемо, що не можна там шукати нічого, тому що це ж ЗМІ. А якщо там є підстави вважати, що там оброблялася ця інформація, що там оброблялися ці відео або аудіофайли, вони мають право туди зайти? Вони мають право. Їм надане право в судовому порядку? Надане право. Тобто закон порушений? Закон не порушений під час проведення таких обшуків. Вони не пов’язані з функціоналом цієї медіакомпанії”, – заявив заступник генпрокурора.
На уточнююче запитання, чи є дані, що на комп’ютері одного зі співробітників “1+1” відбувалося монтування “плівок Гончарука”, Чумак відповів: “Ну, так”.
(На відео – з 16:40)
- У середу, 5 лютого, Служба безпеки України прийшла з обшуками в будівлю по вулиці Куренівській, 18 в Києві, де розташовується редакція спецпроекту “Гроші” телеканалу “1+1”.
- У Службі безпеки України підтвердили, що обшуки на телеканалі “1+1” пов’язані зі справою про створення та зберіганні аудіофайлів, отриманих незаконним шляхом. Йдеться про прослуховування засідання прем’єр-міністра України Олексія Гончарука.
- “1+1” пов’язує обшуки, які провела СБУ, з діяльністю програми “Гроші”. Її ведучим був нардеп від “Слуги народу” Олександр Дубінський. Про це йдеться в офіційній заяві 1+1media.
- Під час обшуків у редакції спецпроекту “Гроші” телеканалу “1+1” правоохоронці вилучили у журналістів 2 системних блоки. Одночасно з обшуками в редакції “1+1” правоохоронці провели слідчі дії за місцем проживання двох журналістів і колишнього співробітника телеканалу.
- Народний депутат від “Слуги народу” Олександр Ткаченко на зустрічі фракції з президентом Володимиром Зеленським визнав, що записи прослушки прем’єра Олексія Гончарука були на комп’ютерах телеканалу “1+1”.
- Журналісти телеканалу “1+1” наполягають, отримали записи з відкритих джерел, зокрема, з Youtube, і для цього вони не прослуховували главу уряду Олексія Гончарука.