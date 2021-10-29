Наразі більша частина областей України перебуває у червоній зоні епідемічної небезпеки. Однак чинні обмеження червоного рівня не застосовуються за умови наявності у всіх відвідувачів, працівників та організаторів масових заходів, працівників кінотеатрів, театрів, музеїв чи інших культурних закладів, розважальних закладів, ТРЦ, закладів громадського харчування, ринків, спортзалів та басейнів "зеленого" COVID-сертифікату.

#Букви розповідають, що про нього потрібно знати.

Що таке COVID-сертифікат?

COVID-сертифікат – це захищений документ у телефоні, на папері чи на іншому носії. Його можна сформувати після отримання однієї або двох доз вакцини.

Які сертифікати бувають?

“Жовтий” СOVID-сертифікат – підтверджує факт отримання 1-ї дози щеплення і діє 120 календарних днів від цієї дати.

“Зелений” COVID-сертифікат – підтверджує факт отримання повної вакцинації й діє 365 календарних днів від дати останнього щеплення. Повна вакцинація може складатись з однієї дози однодозної вакцини Janssen та двох доз дводозних вакцин: Comirnaty/Pfizer, AstraZeneca/Covishield, Spikevax/Moderna, CoronoVac.

COVID-сертифікати можуть бути як внутрішніми, так і міжнародними.

Внутрішні, відповідно до назви, діють тільки в Україні. Міжнародні є чинними як всередині країни, так і за кордоном. Наприклад, з міжнародним COVID-сертифікатом можна вільно подорожувати. Українські електронні COVID-сертифікати визнані у Європейському Союзі.

В Україні ж внутрішнім та міжнародним COVID-сертифікатом можна користуватися рівноправно. Але, щоб користуватися міжнародним, потрібно мати при собі також паспортний документ.

Як отримати сертифікат про вакцинацію

Є два варіанти отримання COVID-сертифікату.

Перший – у сімейного лікаря, який видає паперовий документ. Він має містити ім’я та прізвище пацієнта, назву вакцини, печатки лікарні та підпис лікаря. Його видають лише після двох доз щеплення.

Другий – самостійно згенерувати у застосунку “Дія” на смартфоні або на порталі державних послуг “Дія”. Це електронний документ з QR-кодом.

Як згенерувати сертифікат про вакцинацію

авторизуйтеся на порталі “Дія” за допомогою електронного підпису (КЕП);

натисніть “Отримати СOVID-сертифікат” на головній сторінці або в розділі “Послуги”;

підпишіть згоду про обробку персональних даних КЕПом;

коли “Дія” знайде дані про вашу вакцинацію в реєстрах, то вам надійде повідомлення про це на електронну пошту;

завантажити та роздрукувати документ можна з кабінету громадянина, розділ “Послуги” — “Отримані документи”.

Що робити, якщо не вдається сформувати COVID-сертифікат

Отримали статус “Немає даних про вас” після запиту на створення документа

Якщо ви робили запит через мобільний застосунок “Дія”, спробуйте повторити його через портал “Дія” (diia.gov.ua), використовуючи свій електронний підпис для входу.

Якщо і портал “Дія” відповів, що “Немає даних про вас”, зверніться до вашого сімейного лікаря або до лікаря, який робив вам щеплення, із запитом – перевірити ваші персональні дані, зокрема:

1. ПІБ українською та англійською, як у паспортних документах.

2. РНОКПП (реєстраційний номер облікової картки платника податків, раніше називався – індивідуальний податковий номер — ІПН).

3. УНЗР – це унікальний номер запису, що вноситься про кожного громадянина України до Єдиного демографічного реєстру і допомагає зробити цифрову ідентифікацію людини.

4. Дата народження, як у паспорті/свідоцтві про народження.

5. Актуальний номер телефона, на який можливо приймати та надсилати SMS.

Якщо у вас є дитина віком до 18-ти років, то переконайтеся, що в її картці пацієнта – її ж РНОКПП та УНЗР, а не ваші.

Також попросіть лікаря перевірити, чи немає дублів вашого профілю в системі, або збігів із профілем іншої особи.

Отримали статус “Помилка при генерації сертифіката” після запиту на COVID-сертифікат

Рекомендовано звернутися до вашого сімейного лікаря або до лікаря, який робив вам щеплення, із запитом – перевірити ваші персональні дані, описані вище.

Отримали статус “На жаль, заява не підписана” після запиту на COVID-сертифікат

Вам потрібно відновити Дія.Підпис. Для цього рекомендовано увійти до мобільного застосунку або скористатись порталом “Дія”, використовуючи електронний підпис для входу.

Отримали статус “Сертифікат про вакцинацію недоступний” з таким текстом: “Ви зможете додати його лише після другого щеплення. Якщо ви вже його зробили, то зверніться до пункту вакцинації, щоб ваші дані внесли”

Рекомендовано оновити мобільний застосунок, після цього надіслати запит на генерацію COVID-сертифіката повторно або зробити це через сайт “Дія” (https://diia.gov.ua/ ), увійшовши до системи за допомогою електронного підпису.

Отримали статус “Сертифікат про вакцинацію недоступний” з таким текстом “Ви щепились не в Україні або дані про вакцинацію внесені не тим лікарем, який робив щеплення”

Якщо вакцинацію проти COVID-19 було зроблено за межами України, сформувати COVID-сертифікат, який би врахував виконану вами вакцинацію, неможливо. МОЗ працює над такою можливістю в майбутньому.

Отримали статус: “Номер партії вакцини помилковий”

Вам потрібно звернутися до лікаря, який провів щеплення і вніс медичний запис про вакцинацію до електронної системи охорони здоров’я, із запитом – позначити внесене, як помилкове, і додати дані повторно, без помилки.

Без такої дії ви зможете отримати Міжнародне свідоцтво про вакцинацію і не отримаєте COVID-сертифікат.

Отримали статус “На жаль, сталася помилка”

Звертайтеся до технічної підтримки порталу та застосунку “Дія”.

Де потрібно використовувати сертифікат про щеплення?

Станом на 29 жовтня, у червоній зоні карантину перебувають Херсонська, Запорізька, Одеська, Донецька, Дніпропетровська, Сумська, Рівненська та Миколаївська області. Від 30 жовтня до цього переліку увійдуть Житомирська, Івано-Франківська, Київська, Луганська, Львівська, Хмельницька та Чернігівська області, а з 1 листопада – Київ.

Для червоного рівня запроваджуються такі обмеження:

заборонено роботу закладів громадського харчування, окрім адресного доставлення та замовлень навинос;

заборонено роботу ТРЦ та інших розважальних закладів, кінотеатрів, театрів тощо;

заборонено роботу закладів освіти, крім дитячих садків і початкових класів шкіл;

заборонено роботу непродовольчих ринків і магазинів, спортзалів, басейнів і фітнес-центрів;

заборонено проведення масових заходів, окрім офіційних спортивних заходів і матчів командних ігрових видів спорту без глядачів;

заборонено роботу закладів культури, крім історико-культурних заповідників, проведення кіно- та відеознімань.

Але чинні обмеження червоного рівня не застосовуватимуться за умови наявності “зеленого“ COVID-сертифіката в усіх учасників (відвідувачів), працівників та організаторів масових заходів, зокрема релігійних, працівників кінотеатрів, театрів, музеїв чи інших культурних закладів, розважальних закладів, ТРЦ, закладів громадського харчування, ринків, спортзалів та басейнів.

Хто може перевіряти сертифікати про вакцинацію?

За словами очільника Національної поліції України Ігоря Клименка, перевіряти COVID-сертифікати мають право служба Міністерства охорони здоров’я, санітарні лікарні, Держпродспоживслужба, провідники, якщо це стосується залізничного транспорту.

Самі поліціянти можуть вдатися до вибіркової перевірки сертифікатів. Водії громадського транспорту не можуть перевіряти наявність сертифікатів, однак зобов’язані попередити пасажирів про необхідність перевірки та наявність документів про вакцинацію. У ТРЦ сертифікати перевіряє персонал закладів.

Щодо підроблених сертифікатів про вакцинацію, то чотири тисячі співробітників поліції застосовують спеціальне програмне забезпечення на планшетах для перевірки QR-кодів кожного сертифіката.