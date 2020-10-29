Державне бюро розслідувань (ДБР) викликало главу Конституційного суду Олександра Тупицького на допит на 2 листопада.

Про це повідомляється на сайті ДБР.

“Слідчими ДБР розслідується низка кримінальних проваджень у яких слідчим шляхом перевіряється Голова Конституційного Суду України до вчинення злочинів у складі злочинної організації”, — заявив виконувач обов’язків директора ДБР Олексій Сухачов.

Під час досудового розслідування досліджується вплив злочинної організації на діяльність господарських судів, винесення ними неправосудних рішень в інтересах наближених осіб для незаконного відчуження майнових активів.

“Так, Голова КСУ перевіряється слідчим шляхом на участь у злочинній організації, вчинюваних у її складі злочинах, а також у вжитті заходів до приховування злочинів. З цією метою слідчим Державного бюро розслідувань викликано Голову КСУ для допиту на 02.11.2020”, – зазначили в ДБР.

Як повідомлялося, 27 жовтня, Велика палата Конституційного суду на закритому засіданні ухвалила рішення у справі щодо можливої невідповідності Конституції України окремих положень законів України “Про запобігання корупції“, “Про прокуратуру“, “Про Національне антикорупційне бюро України“, “Про Державне бюро розслідувань“, “Про Національне агентство України з питань виявлення, розшуку та управління активами, одержаними від корупційних та інших злочинів“, Кримінального кодексу України, Цивільного процесуального кодексу України.

Своїм рішенням суд скасував відповідальність за неправдиве декларування та обмежив повноваження Нацагентства з питань запобігання корупції.