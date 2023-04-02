Держкіно досі не підписало контракт з переможницею конкурсу на посаду гендиректора «Довженко-Центру»

Держкіно досі не підписало контракт з переможницею конкурсу на посаду генерального директора Довженко-Центру Оленою Гончарук. 21 лютого Держкіно надало проєкт контракту, який суттєво відрізнявся від типового контракту і попередніх аналогічних документів.

Про це повідомив Довженко-Центр.

Поданий Держкіно контракт містив велику кількість пунктів, які посилаються до різних законодавчих актів. Зокрема пунктів, що регламентують відносини між Довженко-Центром та Держкіно, а не керівником та Держкіно. Зазначено, що деякі з них суперечили статуту.

Переможниця конкурсу запропонувала надати пропозиції щодо умов роботи на посаді гендиректора, з чим Держкіно в особі першого заступника Голови Юлії Шевчук погодилось.

“9 березня Олена Гончарук направила до Держкіно протокол розбіжностей щодо контракту зі своїми коментарями та пропозиціями викласти окремі пункти в іншій редакції”, — йдеться у повідомленні.

За даними Довженко-Центру розбіжності були наступні:

Контракт зобов’язує зареєструвати розроблену Держкіно редакцію Статуту, що принципово відрізняється від того, на який посилалися перед конкурсом на посаду. Тобто після підписання контракту охочі стати генеральним директором прийняли одні умови роботи, але надалі вони б змінилися; Контракт передбачав розірвання у випадку невиконання наказів та доручень Держкіно, зокрема реорганізації чи припинення; Держкіно має погоджувати Довженко-Центру укладення договорів щодо проведення незалежних аудиторських перевірок; Держкіно своєчасно мав би вживати заходів до запобігання банкрутству Довженко-Центру у разі його неплатоспроможності. Це важливе положення, що має захищати інституцію у непевні періоди. Велика частина пунктів стосувалась саме відносин Держкіно з Довженко-Центром, а не керівником Центру. Законом та Статутом визначено, що орган управління не може втручатися в операційну та господарську діяльність Довженко-Центру, але деякі пункти контракту закріплюють ці наміри за Держкіно.

Олена Гончарук підкреслила, що Держкіно є “органом управління”, а не “органом контролю”, тому намагання закріпитися у другій ролі не узгоджуються з законом.

“Але Держкіно до сих пір не підписало фінплан Довженко-Центру на 2023 рік. Тож як можна дізнатися про досягнення показників ефективності, які не були визначені?” — додали у повідомленні. “Олена Гончарук зацікавлена в укладенні контракту із органом управління на взаємно погоджених умовах і розраховує на такі ж наміри з боку Держкіно. Попри те, що зволікання із призначенням керівника, ба більше, із відповіддю на пропозиції до контракту, обмежує і блокує діяльність Центру. Ми чекаємо на відповідь від органу управління”.



Держкіно досі не підписало контракт з переможницею конкурсу на посаду гендиректора «Довженко-Центру» // 2 фото