Держкіно досі не підписало контракт з переможницею конкурсу на посаду гендиректора «Довженко-Центру»

Про це повідомив Довженко-Центр.
Поданий Держкіно контракт містив велику кількість пунктів, які посилаються до різних законодавчих актів. Зокрема пунктів, що регламентують відносини між Довженко-Центром та Держкіно, а не керівником та Держкіно. Зазначено, що деякі з них суперечили статуту.
Переможниця конкурсу запропонувала надати пропозиції щодо умов роботи на посаді гендиректора, з чим Держкіно в особі першого заступника Голови Юлії Шевчук погодилось.
“9 березня Олена Гончарук направила до Держкіно протокол розбіжностей щодо контракту зі своїми коментарями та пропозиціями викласти окремі пункти в іншій редакції”, — йдеться у повідомленні.
За даними Довженко-Центру розбіжності були наступні:
- Контракт зобов’язує зареєструвати розроблену Держкіно редакцію Статуту, що принципово відрізняється від того, на який посилалися перед конкурсом на посаду. Тобто після підписання контракту охочі стати генеральним директором прийняли одні умови роботи, але надалі вони б змінилися;
- Контракт передбачав розірвання у випадку невиконання наказів та доручень Держкіно, зокрема реорганізації чи припинення;
- Держкіно має погоджувати Довженко-Центру укладення договорів щодо проведення незалежних аудиторських перевірок;
- Держкіно своєчасно мав би вживати заходів до запобігання банкрутству Довженко-Центру у разі його неплатоспроможності. Це важливе положення, що має захищати інституцію у непевні періоди.
- Велика частина пунктів стосувалась саме відносин Держкіно з Довженко-Центром, а не керівником Центру.
- Законом та Статутом визначено, що орган управління не може втручатися в операційну та господарську діяльність Довженко-Центру, але деякі пункти контракту закріплюють ці наміри за Держкіно.
Олена Гончарук підкреслила, що Держкіно є “органом управління”, а не “органом контролю”, тому намагання закріпитися у другій ролі не узгоджуються з законом.
“Але Держкіно до сих пір не підписало фінплан Довженко-Центру на 2023 рік. Тож як можна дізнатися про досягнення показників ефективності, які не були визначені?” — додали у повідомленні. “Олена Гончарук зацікавлена в укладенні контракту із органом управління на взаємно погоджених умовах і розраховує на такі ж наміри з боку Держкіно. Попри те, що зволікання із призначенням керівника, ба більше, із відповіддю на пропозиції до контракту, обмежує і блокує діяльність Центру. Ми чекаємо на відповідь від органу управління”.
Держкіно досі не підписало контракт з переможницею конкурсу на посаду гендиректора «Довженко-Центру» // 2 фото
Довідка. У серпні 2022 року Державне агентство України з питань кіно видало наказ про реорганізацію “Довженко-Центру”, тобто ліквідацію національного кіноархіву, який з 1994 року займається збереженням, дослідженням та популяризацією українського кіно.
Працівники установи та громадськості чинили спротив, але Держкіно не скасувало це рішення. У відповідь на ситуацію з “Довженко-Центром” Українська кіноакадемія опублікувала заяву. У ній було зазначено, що дії Держкіно можуть призвести до нищення однієї з найважливіших культурних інституцій в Україні.
16 жовтня Фонд державного майна розпочав процес приватизації двох корпусів “Довженко-Центру”. Державне підприємство отримало відповідного листа з проханням підготувати усі необхідні документи.
Також Державне агентство України з питань кіно відсторонило від посади очільницю Центру Олену Гончарук за результатами аудиту. Вона виступала проти “реорганізації”, а кілька днів до її відсторонення “Довженко-Центр” подав позов проти Держкіно.
Згодом на посаду в.о. директора “Довженко-Центру” стала Юлія Каждан — засновниця кінологічного центру з відсутнім досвідом роботи у кіногалузі. Також вона пропонує консультації з гіпнотерапії та психосоматики.
15 листопада реорганізацію “Довженко-Центру” зупинили. У “Центрі” призначили прозорий конкурс на посаду директора. Вже на початку лютого конкурсна комісія мала обрати голову “Довженко-Центру”. Проте цього не сталося через буцімто замінування будівлі. Засідання перенесли на 6 лютого, де обрали гендиректоркою Олену Гончарук.
- 12 листопада під “Довженко-Центром” у Києві відбулася акція проти реорганізації, яка спричинить повну ліквідацію національного кіноархіву. Однак поліціянти, ймовірно, намагалися протидіяти протесту.