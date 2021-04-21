До кінця року планують вакцинувати майже 24 млн українців: коли та якими препаратами

Про це повідомляється на сайті КМУ.
У документі вказано, що до кінця грудня 2021 року Україна планує ввести 47,8 млн доз COVID-вакцини. Майже усі вакцини потребують введення подвійної дози. Тобто, Уряд хоче імунізувати приблизно 23,9 млн українців.
Водночас Кабмін домовився про постачання 21,913 млн доз вакцини до кінця 2021 року. 8 мільйонів доз Україна отримає в рамках ініціативи COVAX, а ще 13,913 мільйона доз – закуплені коштом держбюджету.
Які вакцини та коли отримають українці?
Квітень: 367 тисяч доз AstraZeneca в рамках ініціативи COVAX, 500 тисяч доз AstraZeneca, закуплені коштом держбюджету та 117 доз Pfizer. Усього у квітні Україна повинна отримати 1 184 000 доз вакцини.
Травень: 500 тисяч доз AstraZeneca та 1,5 млн доз препарату Sinovac за кошти держбюджету. Вакцини від COVAX не очікують. Усього в травні Україна повинна отримати 2 млн доз вакцини.
Червень: 213 316 доз Sinovac та 500 тисяч доз AstraZeneca коштом держбюджету, а також 1 млн 409 тисяч AstraZeneca в рамках COVAX. Усього в червні очікується постачання 2 122 316 доз вакцини.
Липень: 500 тисяч доз AstraZeneca та 948 700 доз Pfizer/BioNTech в рамках COVAX. 948 700 доз. Усього в липні Україна отримає 1 448 700 доз вакцини.
Серпень – грудень: 2 млн доз Novavax коштом держбюджету та 1 031 660 доз вакцини AstraZeneca від COVAX. Щомісячно у цей період країна отримуватиме по 3 031 660 доз вакцини.
Вакцинація в Україні
24 лютого в Україні стартував процес вакцинації проти коронавірусу COVID-19. Напередодні Україна отримала перші 500 тисяч доз вакцини. Щеплення робили вакциною Covishield, що випускається в Індії за ліцензією британсько-шведської компанії AstraZeneca.
Індія призупинила експорт вакцини, але головний державний санітарний лікар України Віктор Ляшко запевнив, що українці, котрі були щеплені вакциною Covishield, зможуть отримати другу дозу наприкінці травня 2021 року.
13 квітня в Україні почали робити щеплення вакциною проти коронавірусу CoronaVac виробництва китайської компанії Sinovac Biotech. Перша отримана партія — 215 тисяч доз.
16 квітня до України доставили першу партію вакцини Pfizer/BioNTech. Партія — 117 тисяч доз. Вакцинація препаратом розпочалася 18 квітня.
7 квітня на засіданні уряду Максим Степанов заявив, що в Україні потрібно робити 6 млн щеплень проти коронавірусу COVID-19 на місяць, щоб охопити вакцинацією 70% українців до кінця 2021 року.
Поки ж зроблено трохи більше ніж 450,6 тисяч щеплень, переважно — вакциною Covishield. Другу дозу отримали 5 осіб, дві з них — за кордоном.
Очільник МОЗ Максим Степанов заявляв, що Україна розраховує загалом отримати 32 млн доз вакцин проти коронавірусу.