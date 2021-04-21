До кінця року планують вакцинувати майже 24 млн українців: коли та якими препаратами

Кабінет Міністрів опублікував Національний план вакцинопрофілактики гострої респіраторної хвороби COVID-19. Згідно з ним, до кінця року планують зробити 47,8 млн щеплень.

Про це повідомляється на сайті КМУ.

У документі вказано, що до кінця грудня 2021 року Україна планує ввести 47,8 млн доз COVID-вакцини. Майже усі вакцини потребують введення подвійної дози. Тобто, Уряд хоче імунізувати приблизно 23,9 млн українців.

Водночас Кабмін домовився про постачання 21,913 млн доз вакцини до кінця 2021 року. 8 мільйонів доз Україна отримає в рамках ініціативи COVAX, а ще 13,913 мільйона доз – закуплені коштом держбюджету.

Які вакцини та коли отримають українці?

Квітень: 367 тисяч доз AstraZeneca в рамках ініціативи COVAX, 500 тисяч доз AstraZeneca, закуплені коштом держбюджету та 117 доз Pfizer. Усього у квітні Україна повинна отримати 1 184 000 доз вакцини.

Травень: 500 тисяч доз AstraZeneca та 1,5 млн доз препарату Sinovac за кошти держбюджету. Вакцини від COVAX не очікують. Усього в травні Україна повинна отримати 2 млн доз вакцини.

Червень: 213 316 доз Sinovac та 500 тисяч доз AstraZeneca коштом держбюджету, а також 1 млн 409 тисяч AstraZeneca в рамках COVAX. Усього в червні очікується постачання 2 122 316 доз вакцини.

Липень: 500 тисяч доз AstraZeneca та 948 700 доз Pfizer/BioNTech в рамках COVAX. 948 700 доз. Усього в липні Україна отримає 1 448 700 доз вакцини.

Серпень – грудень: 2 млн доз Novavax коштом держбюджету та 1 031 660 доз вакцини AstraZeneca від COVAX. Щомісячно у цей період країна отримуватиме по 3 031 660 доз вакцини.