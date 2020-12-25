Про це повідомляє видання DailyNews.
Глава МОЗ Туреччини Фахреттін Коджа зазначив, що проміжні результати випробувань фази 3 показали, що вакцина проти COVID-19, розроблена китайською компанією Sinovac, ефективна на 91,25%. Туреччина використовуватиме цей препарат при масовій вакцинації.
“Тепер ми впевнені, що вакцина ефективна і безпечна для турецького народу”, – сказав Коджа.
28 грудня до країни прибуде перша партія препарату у кількості 3 млн доз. Всього планується закупка 50 млн доз вакцини Sinovac.
На першому етапі буде вакциновано 9 млн осіб. Одним із перших вакцину отримає й сам міністр.
- Сьогодні у Великій Британії розпочали вакцинацію населення проти коронавірусу COVID-19.
- Раніше компанія Moderna заявила про 94,5% ефективності своєї вакцини проти коронавірусу на третій стадії випробування. Голова компанії Moderna Стефан Бансель заявив, що ціна однієї дози вакцини проти COVID-19 буде коливатися від $ 25 до $ 37. Також компанія анонсувала поставки в Європу.
- Американські компанії Pfizer та BioNTech заявили, що остаточний аналіз фази трьох випробувань вакцини від коронавірусу показує, що вона на 95% ефективна в запобіганні COVID-19 навіть у літніх людей.
- Оксфордська COVID-вакцина викликає потужну імунну відповідь у дорослих пацієнтів віком у 60–70 років. Цей факт вселяє надію на те, що вона може захистити вікові групи, які найбільше ризикують заразитися коронавірусом.
- Також стало відомо, що вакцина проти COVID-19 під кодовою назвою AZD1222, над якою працюють Оксфордський університет і компанія AstraZeneca, показала середню ефективність в 70%. Один з режимів дозування може бути ефективним на 90%.
- Державна фармацевтична компанія Індонезії Bio Farma заявила, що проміжні дані з випробувань вакцин, вироблених китайською компанією Sinovac, показали ефективність до 97%.