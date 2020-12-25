Міністерство охорони здоров’я Туреччини заявило, що країна використовуватиме китайську вакцину Sinovac. Її ефективність доведена на рівні 91%.

Про це повідомляє видання DailyNews.

Глава МОЗ Туреччини Фахреттін Коджа зазначив, що проміжні результати випробувань фази 3 показали, що вакцина проти COVID-19, розроблена китайською компанією Sinovac, ефективна на 91,25%. Туреччина використовуватиме цей препарат при масовій вакцинації.

“Тепер ми впевнені, що вакцина ефективна і безпечна для турецького народу”, – сказав Коджа.

28 грудня до країни прибуде перша партія препарату у кількості 3 млн доз. Всього планується закупка 50 млн доз вакцини Sinovac.

На першому етапі буде вакциновано 9 млн осіб. Одним із перших вакцину отримає й сам міністр.