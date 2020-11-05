4 листопада голова Національного агентства з питань запобігання корупції Олександр Новіков заявив, що дружина Андрія Мартиненка — власника компанії “Алтаюр”, якій належать сервери НАЗК для зберігання е-декларацій чиновників, — працює в Конституційному суді України.

Про це голова НАЗК сказав в ефірі програми “Мокрик По Живому”.

За словами Новікова, в НАЗК про це дізналися лише після скандального рішення КСУ про закриття публічного доступу до декларацій топпосадовців.

“Після рішення Конституційного суду про що ми дізнались ㅡ дружина власника ТОВ “Алтаюр” працює в Конституційному суді. Якимось консультантом. Буквально з’ясували от вчора це”, ㅡ сказав він.

Новіков також наголосив, що скандальне рішення КС може бути пов’язане із цим.

Однак у Конституційному суді спростували звинувачення та звинуватили главу НАЗК у брехні. У КС запевняють, що в НАЗК знали про місце роботи дружини власника ТОВ “Алтаюр”. Ба більше, жінка працює там вже понад 10 років.

“На момент укладення у 2017 році договору оренди серверів з ТОВ “Алтаюр” Національному агентству з питань запобігання корупції було відомо, що дружина власника товариства Андрія Мартиненка Ганна Мартиненко понад 10 років є працівницею Конституційного Суду України та обіймає посаду головного консультанта відділу юридичного супроводження розгляду конституційних скарг управління опрацювання конституційних скарг Правового департаменту Секретаріату КСУ. З квітня 2020 року вона перебуває у відпустці для догляду за дитиною до трьох років”, – повідомили у КСУ.

Однак у 2017 році при укладенні договору у НАЗК не було жодних занепокоєнь стосовно місця роботи дружини Мартиненка.

Як повідомлялося, 27 жовтня, Велика палата Конституційного суду на закритому засіданні ухвалила рішення у справі щодо можливої невідповідності Конституції України окремих положень законів України “Про запобігання корупції“, “Про прокуратуру“, “Про Національне антикорупційне бюро України“, “Про Державне бюро розслідувань“, “Про Національне агентство України з питань виявлення, розшуку та управління активами, одержаними від корупційних та інших злочинів“, Кримінального кодексу України, Цивільного процесуального кодексу України.

Своїм рішенням суд скасував відповідальність за неправдиве декларування та обмежив повноваження Нацагентства з питань запобігання корупції.