Президент США Джо Байден завершив свій неоголошений візит до Києва та поїхав до Польщі.

Про це інформує CNN.

За словами журналістів, які подорожували з ним, президент Джо Байден покинув столицю України, завершивши свій історичний візит.

Президент України Володимир Зеленський назвав несподіваний візит Байдена найважливішим в “історії українсько-американських відносин”.

“Українці пам’ятають той фокус, увагу, те ставлення, яке президент Байден і США приділили Україні”, – додав Зеленський. “Я дякую вам за такий рівень американсько-української співпраці”.

Перед від’їздом Джо Байден залишив запис у гостьовій книзі, де звернувся до президента України:

“Я маю честь бути знову зустрінутим у Києві, щоб висловити солідарність і дружбу з волелюбним народом України, пане президенте. Будь ласка, прийміть мою глибоку повагу за вашу мужність і лідерство. Слава Україні! Джо Байден”.