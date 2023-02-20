Про це інформує CNN.
За словами журналістів, які подорожували з ним, президент Джо Байден покинув столицю України, завершивши свій історичний візит.
Президент України Володимир Зеленський назвав несподіваний візит Байдена найважливішим в “історії українсько-американських відносин”.
“Українці пам’ятають той фокус, увагу, те ставлення, яке президент Байден і США приділили Україні”, – додав Зеленський. “Я дякую вам за такий рівень американсько-української співпраці”.
Перед від’їздом Джо Байден залишив запис у гостьовій книзі, де звернувся до президента України:
“Я маю честь бути знову зустрінутим у Києві, щоб висловити солідарність і дружбу з волелюбним народом України, пане президенте. Будь ласка, прийміть мою глибоку повагу за вашу мужність і лідерство. Слава Україні! Джо Байден”.
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