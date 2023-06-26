Джерело: штаб ліквідації наслідків підриву Каховської ГЕС

За даними фахівців Південного лісового офісу, при підтопленні тривалістю до 10 днів гине до 30% лісових насаджень, а при тривалому підтоплені (від 10 до 20 днів) ймовірність загибелі становить до 70%.

Вже зараз можна говорити про втрату біорізноманіття в лісах і в суміжних ландшафтах у постраждалих районах на півдні України.

“Так, внаслідок підтоплення, скоріш за все, загине частина березових і дубових лісів, у тому числі і одні з найбільших дубів-велетнів Херсонщини, що ростуть у Збур’ївському лісництві неподалік від берега Дніпра”, – йдеться у повідомленні.

Хвойні дерева також мають мало шансів на виживання, адже вони перебувають у воді та вологому ґрунті досить тривалий час.

Додамо, що внаслідок підриву російськими окупантами дамби Каховської гідроелектростанції такі Національні парки як “Великий Луг” та “Кам’янська Січ” поступово перетворюються на пустелю.

Водночас через підрив російськими окупантами дамби Каховської ГЕС затоплено Національний природний парк “Нижньодніпровський”.

Також внаслідок підриву російськими окупантами дамби Каховської гідроелектростанції затоплено єдиний в Україні державний осетровий завод.

Варто зауважити, що внаслідок підриву російськими окупантами дамби Каховської ГЕС, збитки, завдані довкіллю України, наразі становлять понад 1,5 млрд доларів США.

Своєю чергою, заступник міністра аграрної політики та продовольства України Тарас Висоцький заявив, що через неможливість повноцінного здійснення сільськогосподарської діяльності на затоплених територіях втрати українського агросектору від руйнування Каховської ГЕС можуть зрости до понад 10 мільярдів доларів.

ДОВІДКОВО. Вночі 6 червня російські окупаційні ЗМІ повідомили про підрив Каховської ГЕС у Херсонській області. Вже вранці цю інформацію було офіційно підтверджено Україною.

На супутникових фото, які з’явилися у мережі 6 червня, можна помітити наслідки підриву Каховської гідроелектростанції російськими військами.